Oggi, 1° maggio 2026, Roma torna a riempirsi di musica con il tradizionale Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano. L’evento, gratuito e tra i più attesi dell’anno, prende il via dalle ore 15 e porta sul palco grandi nomi della musica italiana come Litfiba, Geolier e Madame.

Il tema scelto per questa edizione è “La dignità del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale”, un filo conduttore che accompagnerà performance e interventi durante tutta la giornata.

Viabilità: tutte le strade chiuse a San Giovanni

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, è stato definito un piano straordinario per la mobilità con modifiche già attive da ieri pomeriggio.

Dalle ore 14 del 30 aprile sono scattati i divieti di sosta nelle principali vie attorno a Piazza San Giovanni in Laterano, tra cui:

via Emanuele Filiberto

viale Carlo Felice

piazza di Porta San Giovanni

via Biancamano

via Ludovico di Savoia

Da questa mattina, 1° maggio, sono invece attivi i divieti di transito nell’intera area del concertone, con chiusure che coinvolgono le arterie principali intorno alla piazza.

Sospese anche le postazioni taxi nelle zone interessate.

Trasporto pubblico: bus deviati e linee modificate

Con la chiusura dell’area, cambiano anche i percorsi di numerose linee del trasporto pubblico.

Per tutta la giornata di oggi sono previste deviazioni per:

3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792

Durante la notte, modifiche anche per le linee:

nMA, n3d, n3s e nMC

Coinvolte anche linee gestite da operatori privati:

218 : capolinea di Porta San Giovanni sospeso, linea attiva in modalità circolare con partenza da via Ardeatina

: capolinea di Porta San Giovanni sospeso, linea attiva in modalità circolare con partenza da via Ardeatina 665: nuovo capolinea in via Gallia, con percorso modificato

Metro Roma: orari e possibili chiusure

Le linee metro di Metropolitana di Roma seguiranno l’orario prolungato del venerdì:

ultime corse all’1:30 di notte

poi servizio sostitutivo con bus notturni

Durante il concerto, per motivi di sicurezza, potrebbero chiudere temporaneamente:

stazione San Giovanni (linee A e C)

(linee A e C) stazione Manzoni (linea A)

In caso di chiusura:

alternativa metro A: Vittorio Emanuele o Re di Roma

alternativa metro C: fermata Lodi

Per lo scambio tra metro A e C si potrà utilizzare il percorso via Termini e Colosseo.