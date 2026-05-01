Oggi, 1° maggio 2026, Roma torna a riempirsi di musica con il tradizionale Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano. L’evento, gratuito e tra i più attesi dell’anno, prende il via dalle ore 15 e porta sul palco grandi nomi della musica italiana come Litfiba, Geolier e Madame.
Il tema scelto per questa edizione è “La dignità del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale”, un filo conduttore che accompagnerà performance e interventi durante tutta la giornata.
Viabilità: tutte le strade chiuse a San Giovanni
Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, è stato definito un piano straordinario per la mobilità con modifiche già attive da ieri pomeriggio.
Dalle ore 14 del 30 aprile sono scattati i divieti di sosta nelle principali vie attorno a Piazza San Giovanni in Laterano, tra cui:
- via Emanuele Filiberto
- viale Carlo Felice
- piazza di Porta San Giovanni
- via Biancamano
- via Ludovico di Savoia
Da questa mattina, 1° maggio, sono invece attivi i divieti di transito nell’intera area del concertone, con chiusure che coinvolgono le arterie principali intorno alla piazza.
Sospese anche le postazioni taxi nelle zone interessate.
Trasporto pubblico: bus deviati e linee modificate
Con la chiusura dell’area, cambiano anche i percorsi di numerose linee del trasporto pubblico.
Per tutta la giornata di oggi sono previste deviazioni per:
3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792
Durante la notte, modifiche anche per le linee:
nMA, n3d, n3s e nMC
Coinvolte anche linee gestite da operatori privati:
- 218: capolinea di Porta San Giovanni sospeso, linea attiva in modalità circolare con partenza da via Ardeatina
- 665: nuovo capolinea in via Gallia, con percorso modificato
Metro Roma: orari e possibili chiusure
Le linee metro di Metropolitana di Roma seguiranno l’orario prolungato del venerdì:
- ultime corse all’1:30 di notte
- poi servizio sostitutivo con bus notturni
Durante il concerto, per motivi di sicurezza, potrebbero chiudere temporaneamente:
- stazione San Giovanni (linee A e C)
- stazione Manzoni (linea A)
In caso di chiusura:
- alternativa metro A: Vittorio Emanuele o Re di Roma
- alternativa metro C: fermata Lodi
Per lo scambio tra metro A e C si potrà utilizzare il percorso via Termini e Colosseo.