A Roma il 19 aprile concerto al Palladium: 90 musicisti e un violino protagonista per una serata di grande virtuosismo e musica classica.

Roma si prepara ad accogliere un evento musicale di grande fascino, in grado di unire talento internazionale e repertorio classico: il 19 aprile il Teatro Palladium ospiterà un concerto che promette di sorprendere il pubblico, grazie alla presenza di un’orchestra composta da circa 90 musicisti e a un violino protagonista, pronto a guidare una serata all’insegna del virtuosismo.

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A Roma il 19 aprile concerto al Palladium: la Kazakh State Symphony Orchestra e il talento di Aiman Mussakhajayeva

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Protagonista della serata sarà la Kazakh State Symphony Orchestra, una delle realtà più prestigiose dell’Asia Centrale, fondata nel 1991 dalla violinista Aiman Mussakhajayeva. Sul palco saliranno circa 90 musicisti di altissimo livello, molti dei qulai premiati a livello internazionale, in grado di esprimere una straordinaria compattezza sonora e una grande ricchezza timbrica.

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Al centro del concerto proprio Aiman Mussakhajayeva, interprete di fama mondiale, che guiderà il pubblico con il suo violino in un’esperienza musicale intensa, tra tecnica impeccabile e profondità espressiva.

Il programma della serata si configura come un vero e proprio itinerario attraverso la storia della musica europea, spaziando dal Barocco alla modernità. Dalle celebri “Quattro Stagioni” di Vivaldi alla raffinata Holberg Suite di Grieg, fino al lirismo di Saint-Saëns e al virtuosismo di Kreisler, ogni brano contribuisce a costruire un racconto sonoro ricco e articolato. Si va dal popolare al ricercato, in un percorso che attraversa stili, atmosfere e tradizioni diverse, trasformando il concerto in un’esperienza immersiva e dalla vocazione puramente internazionale, capace di coniugare memoria musicale e interpretazione contemporanea.

Biglietti acquistabili online al link:

https://www.boxol.it/next/it/TeatroPalladium/select-seat/610552/biglietti-kazakh-state-symphony-orchestra-con-aiman-mussakhajayeva

e presso la biglietteria del Teatro Palladium

Photo Credits: State Academic Concert Organization Qazaqconcert