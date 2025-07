Ultimo torna a fare battere il cuore dei fan allo Stadio Olimpico con altre due date a luglio 2025: tutti i dettagli

ULTIMO FA LA STORIA: STASERA IL DECIMO OLIMPICO, CONCERTO GRATIS AL PARCHETTO E ANNUNCIO SPECIALE

Roma, domenica 13 luglio 2025 — Stasera sarà una data destinata a entrare negli annali della musica italiana: Ultimo salirà per la decima volta sul palco dello Stadio Olimpico, diventando a soli 29 anni l’artista più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo. Un record che arriva dopo un viaggio trionfale con il tour “La favola continua…”, partito da Lignano, Ancona e Milano e approdato infine a Roma, dove Niccolò Moriconi — questo il suo vero nome — si è confermato profeta in patria.

Sul palco, niente ballerini né ospiti a sorpresa: solo lui, con il suo inconfondibile cappellino, una canotta e un microfono. A dominare la scena un palco monumentale largo 65 metri, 900 metri quadrati di led e una passerella a forma di chiave — il simbolo che Ultimo porta sempre al collo e che rappresenta, da sempre, l’accesso al suo mondo.

Dopo i sold out dell’11 luglio, questa sera Ultimo chiude il trittico romano e festeggia i dieci Olimpici con un regalo speciale ai suoi fan: come annunciato nei giorni scorsi, il concerto sarà trasmesso in diretta su un maxischermo nel parchetto di San Basilio, lo stesso dove tutto è cominciato. I posti — gratuiti — sono andati esauriti in pochi minuti.

Un gesto simbolico e potente, che rafforza ancora una volta il legame con la sua “Generazione Ultimo”, un pubblico che lo ha accompagnato in ogni passo e che gli ha permesso di riempire 42 stadi, vendere oltre 1.750.000 biglietti e ottenere 84 dischi di platino.

Ma la serata di oggi non sarà solo un traguardo, bensì anche un nuovo inizio. Ultimo ha promesso che durante il concerto svelerà “qualcosa di veramente grandioso per tutti noi”, lasciando intendere che si tratti dell’annuncio ufficiale del già chiacchierato “Raduno degli Ultimi”, previsto per il 2026.

Secondo gli indizi, l’evento si terrà nella suggestiva cornice della Vela di Calatrava a Tor Vergata, simbolo architettonico della Capitale a lungo dimenticato e recentemente riportato in vita grazie a un intervento di riqualificazione da 80 milioni di euro. Dotata ora di un palasport da 8.000 posti a sedere e una capienza massima di 15.000 persone, la Vela si prepara così ad accogliere il suo primo grande concerto live.

Con la serata di oggi, Ultimo non celebra solo se stesso, ma anche un’idea di musica come comunità, radici, verità. E Roma, la sua città, lo abbraccia da record.

A volte le favole si realizzano e quella di Ultimo continua, giorno dopo giorno. Da anni il cantante romano è uno degli artisti più ascoltato, i suoi concerti sono sold out e i suoi brani conquistano milioni di views. Testi emozionanti, toccanti che lasciano il segno, tra poco tornerà allo Stadio Olimpico e sarà un vero spettacolo. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla scaletta.

Ultimo allo Stadio Olimpico: scaletta

I Atto – L’universo Ultimo prende vita

Intro + Dove il mare finisce

Un’apertura che accoglie e travolge, come una marea emotiva.

Colpa delle favole

La canzone che ha fatto sognare un’intera generazione.

Quei ragazzi

Un tuffo nei ricordi, tra spensieratezza e nostalgia.

Quando saremo vecchi

La promessa di un amore che resiste al tempo.

Buongiorno Vita

Un inno luminoso alla rinascita quotidiana.

II Atto – Il cuore pulsante del live

Sei l’unica Forza che ho

Una dichiarazione d’amore senza filtri.

Amati sempre

Un invito potente a riconoscersi e volersi bene.

Ipocondria

Le fragilità che diventano forza sul palco.

Sul finale

Un brano che scava nell’anima, tra bilanci e riflessioni.

Rondini al guinzaglio

Il contrasto tra libertà sognata e realtà vissuta.

Giusy

Una dedica personale che diventa universale.

Medley emozionale – Cinque storie, un unico respiro

Tutto diventa normale

Quella casa che avevamo in mente

Paura mai

L’eleganza delle stelle

Occhi lucidi

Un viaggio tra sogni, paure e bellezza, racchiuso in pochi minuti.

III Atto – L’esplosione emotiva

I tuoi particolari

I dettagli che raccontano gli amori veri.

Peter Pan

La voglia di restare per sempre un po’ bambini.

Il bambino che contava le stelle

La magia dei sogni che diventano realtà.

Ti va di stare bene

Una carezza che invita alla serenità.

Piccola stella

Una poesia delicata da custodire nel cuore.

La stella più fragile dell'universo

Un omaggio alla bellezza della fragilità.

Finale – Il cerchio che si chiude, tra lacrime e sorrisi

Quel filo che ci unisce

Il legame invisibile tra Ultimo e il suo pubblico.

Bella Davvero

Il momento più intimo, uno sguardo diretto nell’anima.

Ti dedico il silenzio

Le parole non dette, che arrivano lo stesso.

Pianeti

Un viaggio interiore nello spazio dei sentimenti.

Alba

La promessa di un nuovo inizio.

La parte migliore di me

La scoperta di sé, dopo ogni tempesta.

Il ballo delle incertezze

Una danza tra paure e desideri.

Vieni nel mio cuore

Un invito sincero a entrare nel suo mondo.

Altrove

La voglia di perdersi per ritrovarsi.

22 settembre

Una data, un ricordo, una svolta.

Una data, un ricordo, una svolta. Sogni Appesi

La chiusura perfetta, con lo sguardo rivolto al cielo.

Ultimo, una carriera tutta in ascesa

Classe 1996, Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, è un cantautore romano che ha saputo conquistare tutti, grandi e piccoli, con la sua musica. Un artista strepitoso, il pianoforte si sposa perfettamente ai suoi testi che regalano emozioni a chi li ascolta.

Dal 2018 la sua passione è diventata il suo lavoro, prima affermandosi nella sezione “Nuove proposte” del Festival di Sanremo con “Il ballo delle incertezze”, poi l’anno successivo, a Sanremo aggiudicandosi il secondo posto ma iniziando una carriera senza precedenti.

Peter Pan, Colpa delle favole, Solo, Alba e Altrove sono solo alcuni degli album da lui pubblicati che lo hanno reso uno degli artisti italiani più ascoltati. Milioni di dischi venduti, tour negli stadi e testi intensi che raccontano emozioni, fragilità e sogni, Ultimo è diventato un punto di riferimento per un’intera generazione.

FOTO credits Roberto Panucci da Ufficio Stampa