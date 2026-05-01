Manca pochissimo al Concerto del Primo Maggio 2026, l’evento musicale gratuito più atteso dell’anno. Anche questa edizione promette una maratona di oltre dodici ore tra musica, spettacolo e temi sociali, nella storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma.
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Se vuoi sapere a che ora inizia, chi canta e dove seguirlo in diretta, ecco la guida completa e aggiornata.
Orari del Concerto Primo Maggio 2026
Il Concertone prenderà ufficialmente il via giovedì 1° maggio alle ore 13:00 con l’Opening, dedicato agli artisti emergenti.
La diretta televisiva inizierà alle 15:15 su Rai 3, con una breve interruzione per il telegiornale, per poi riprendere dalle 20:00 fino a oltre la mezzanotte con il gran finale.
Per chi preferisce seguirlo in streaming o radio:
- RaiPlay trasmetterà l’intero evento online
- Rai Radio 2 sarà la radio ufficiale
- Rainews.it offrirà copertura live
Conduzione: chi presenta il Concertone
A guidare il Concerto del Primo Maggio 2026 sarà un trio inedito e molto atteso:
- Arisa, al debutto come conduttrice dell’evento
- BigMama, confermata per il terzo anno consecutivo
- Pierpaolo Spollon, volto noto della TV italiana
Una combinazione che unisce musica, ironia e intrattenimento.
Cantanti Concerto Primo Maggio 2026: il cast completo
Il cast di quest’anno è particolarmente ricco e trasversale, con artisti amatissimi dalle nuove generazioni e grandi nomi della musica italiana.
Tra i protagonisti più attesi:
- Geolier
- Pinguini Tattici Nucleari
- Madame
- Irama
- Fulminacci
- Rocco Hunt
- Levante
- Frah Quintale
- Chiello
- Bresh
- Ditonellapiaga
- La Niña
Accanto a loro, anche artisti storici e molto amati:
- Riccardo Cocciante
- Emma
- Ermal Meta
- Francesca Michielin
- Niccolò Fabi
- Litfiba
- Dolcenera
- Paolo Belli
Non mancano collaborazioni speciali e progetti musicali come l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e l’incontro artistico tra Maria Antonietta e Colombre.
Opening e artisti emergenti
Grande spazio anche ai nuovi talenti, protagonisti dell’Opening dalle 13:00. Sul palco saliranno:
- Henna
- Jeson
- Lil Jolie
- Svegliaginevra
- Tigri da Soggiorno
- Wepro
A questi si aggiungono i vincitori del contest 1MNext 2026:
- Bambina
- Cainero
- Cristiana Verardo
Scaletta Concertone 2026
La scaletta ufficiale con l’ordine di uscita dei cantanti non è ancora stata resa pubblica. Come da tradizione, verrà svelata solo la mattina del 1° maggio, a poche ore dall’inizio dell’evento.
Perché il Concerto del Primo Maggio è così importante
Il Concertone non è solo musica: rappresenta da sempre un momento simbolico legato alla Festa dei Lavoratori, unendo intrattenimento e riflessione su temi sociali, diritti e attualità.
Un appuntamento che ogni anno riesce a coinvolgere milioni di spettatori, sia in piazza che da casa.