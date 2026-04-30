Manca pochissimo al Concerto del Primo Maggio 2026, l’evento musicale gratuito più atteso dell’anno. Anche questa edizione promette una maratona di oltre dodici ore tra musica, spettacolo e temi sociali, nella storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

Se vuoi sapere a che ora inizia, chi canta e dove seguirlo in diretta, ecco la guida completa e aggiornata.

Orari del Concerto Primo Maggio 2026

Il Concertone prenderà ufficialmente il via giovedì 1° maggio alle ore 13:00 con l’Opening, dedicato agli artisti emergenti.

La diretta televisiva inizierà alle 15:15 su Rai 3, con una breve interruzione per il telegiornale, per poi riprendere dalle 20:00 fino a oltre la mezzanotte con il gran finale.

Per chi preferisce seguirlo in streaming o radio:

RaiPlay trasmetterà l’intero evento online

Rai Radio 2 sarà la radio ufficiale

Rainews.it offrirà copertura live

Conduzione: chi presenta il Concertone

A guidare il Concerto del Primo Maggio 2026 sarà un trio inedito e molto atteso:

Arisa, al debutto come conduttrice dell’evento

BigMama, confermata per il terzo anno consecutivo

Pierpaolo Spollon, volto noto della TV italiana

Una combinazione che unisce musica, ironia e intrattenimento.

Cantanti Concerto Primo Maggio 2026: il cast completo

Il cast di quest’anno è particolarmente ricco e trasversale, con artisti amatissimi dalle nuove generazioni e grandi nomi della musica italiana.

Tra i protagonisti più attesi:

Geolier

Pinguini Tattici Nucleari

Madame

Irama

Fulminacci

Rocco Hunt

Levante

Frah Quintale

Chiello

Bresh

Ditonellapiaga

La Niña

Accanto a loro, anche artisti storici e molto amati:

Riccardo Cocciante

Emma

Ermal Meta

Francesca Michielin

Niccolò Fabi

Litfiba

Dolcenera

Paolo Belli

Non mancano collaborazioni speciali e progetti musicali come l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e l’incontro artistico tra Maria Antonietta e Colombre.

Opening e artisti emergenti

Grande spazio anche ai nuovi talenti, protagonisti dell’Opening dalle 13:00. Sul palco saliranno:

Henna

Jeson

Lil Jolie

Svegliaginevra

Tigri da Soggiorno

Wepro

A questi si aggiungono i vincitori del contest 1MNext 2026:

Bambina

Cainero

Cristiana Verardo

Scaletta Concertone 2026

La scaletta ufficiale con l’ordine di uscita dei cantanti non è ancora stata resa pubblica. Come da tradizione, verrà svelata solo la mattina del 1° maggio, a poche ore dall’inizio dell’evento.

Perché il Concerto del Primo Maggio è così importante

Il Concertone non è solo musica: rappresenta da sempre un momento simbolico legato alla Festa dei Lavoratori, unendo intrattenimento e riflessione su temi sociali, diritti e attualità.

Un appuntamento che ogni anno riesce a coinvolgere milioni di spettatori, sia in piazza che da casa.