Aggiornamento: ecco la scaletta ufficiale del concertone del Primo Maggio a San Giovanni



Leo Gassmann (15.15)

Orchestraccia e Mundial (15.23)

Il Mago del gela (15.32)

Giglio (15.44)

Mimi (15.49)

Anna and Vulkan (15:54)

Anna Carol (16.02)

Bambole di Pezza (16.13)

Senhit (16.21)

Andrea Cerrato (16.29)

Pierdavide Carone (16.40)

Ele A (16.46)

Tredici Pietro (16.54)

Centomilacarie (17.02)

Giulia Mei (17.10)

Anna Castiglia (17.19)

Mondo Marcio (17.27)

Dente (17.39)

Federica Abbate (17.46)

Patagarri (17.50)

Legno e Gio Evan (17.58)

Eugenio in via di Gioia (18.09)

Giorgio Poi (18.18)

Gaia (18.26) che canta ‘Chiamo io chiami tu’, ‘Fumo blu’ e ‘Addicted’

Shablo (18.35) che canta ‘La miaparola’, ‘Spirito libero’ (con Giorgia) e ‘Gelido’ con Joshua e Tormento

I Benvegnu (18.44) che cantano con Brunori e Ermal Meta ‘Oceano’ e ‘Il mare verticale’

Noemi, Ermal Meta e Big Mama (20.02, dopo la pausa per i tg) che cantano con La Municipal ‘Albachiara’, ‘Diavolo in me’, ‘One’, ‘I kissed a girl’ e ‘Human’

Carl Brave (20.17) che canta ‘Morto a galla’, ‘Flash’ e ‘Perfect’ con Sarah Toscano e ‘Makumba’ con Noemi

Alfa (20.37) che canta ‘Bellissima’, ‘Vai!’ e ‘Il filo rosso’

Arisa (20.45) che canta ‘Democrazia’ e ‘Canta ancora’

Lucio Corsi (21.11) che canta ‘Freccia bianca’, ‘Volevo essere un duro’ e ‘Francis Delacroix’

Elodie (21.24) che canta ‘Black Nirvana’, ‘La coda del diavolo’, ‘Mi ami mi odi’ e ‘Bagno a mezzanotte’

Brunori Sas ( 21.36) che canta ‘La ghigliottina’, ‘Al di là dell’amore’ e ‘La verità’

Giorgia (21.56) che canta ‘Il mio giorno migliore’, ‘Oronero’, ‘Gocce di memoria’, ‘Tu mi porti su’, ‘Niente di male’ e ‘La cura per me’

Ghali (22.09) che canta ‘Habibi’, ‘Casa mia’ e ‘Paprika’

Fulminacci (22.21) che canta ‘Tattica’, ‘Casomai’ e ‘Santa Marinella’

Achille Lauro (22.37) che canta ‘Incoscienti giovani’, ‘Amor’ e ‘Amore disperato’

Joan Thiele (22.49) che canta ‘Veleno’ e ‘Eco’

Franco126 (23.03) che canta ‘Brioschi’, ‘Ieri l’altro’ e ‘Nottetempo’

Serena Brancale (23.14) che canta ‘La zia’, ‘Stu caffè’ e ‘Anema e core’

Luché (22.22) che canta ‘Autostima’, ‘La notte di San Lorenzo’ e ‘Non abbiamo età’

Rocco Hunt (23.33) che canta ‘Ragazzo di giù’, ‘Mille vote ancora’, ‘Cosa ti amo a fare’ e ‘Nu juorno buono’

The Kolors (23.41) che cantano ‘Tu con chi fai l’amore’, ‘Un ragazzo una ragazza’ e ‘Italodisco’

Gabry Ponte (23.54) che canta ‘Tutta l’Italia’, ‘Blu’ e ‘Thunder’

Il conto alla rovescia è iniziato per il Concertone del Primo Maggio 2025, il più grande evento di musica gratuito in tutta Europa, che anche quest’anno si terrà nella storica Piazza San Giovanni a Roma. A partire dalle ore 15:00 di mercoledì 1 maggio, il palco si animerà con una straordinaria line-up di artisti affermati e le fresche sonorità dei vincitori del contest 1MNEXT di iCompany, pronti a celebrare la Festa dei Lavoratori in un’atmosfera di festa e condivisione.

Un elemento inedito e coinvolgente di questa edizione sarà la presenza di Vincenzo Schettini, il celebre professore star dei social con milioni di follower della pagina “La Fisica Che Ci Piace”. Schettini si affiancherà a Noemi, Ermal Meta e BigMama con una serie di incursioni dal palco. Con il suo stile empatico e comunicativo, affronterà brevi interventi dal forte impatto, rivolgendosi in particolare ai giovani su temi culturali, sociali e civili legati al Primo Maggio. L’obiettivo è trasmettere l’importanza della conoscenza e della cultura come strumenti essenziali per costruire il proprio futuro in modo consapevole, coinvolgendo il pubblico in piazza e a casa con riflessioni semplici e immediate.

La scaletta ufficiale promette un’esperienza musicale variegata e coinvolgente, spaziando tra generi e stili per accontentare un pubblico eterogeneo. Tra i nomi più attesi spicca il ritorno sul palco del Primo Maggio di Brunori Sas. Con la sua intensità e la sua capacità unica di “guardare dentro le cose” attraverso la musica, Brunori Sas regalerà al pubblico momenti di profonda emozione e riflessione.

Accanto a lui, il palco accoglierà anche Lucio Corsi, artista dal talento unico il cui stile inconfondibile, sospeso tra glam rock, poesia e visioni da un altro mondo, promette di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro tanto lontano quanto intimo.

Un momento particolarmente toccante del Concertone sarà l’omaggio speciale a Paolo Benvegnù. L’artista, prematuramente scomparso lo scorso dicembre, era un grande amico e sostenitore dell’evento del Primo Maggio. Per ricordarlo e celebrarne il contributo alla musica italiana, saliranno sul palco, sotto il nome de I Benvegnù, i seguenti musicisti che hanno collaborato con lui:

Luca Roccia Baldini

Daniele Berioli

Gabriele Berioli

Manuele Schicchi

Mariel Tahiraj

Saverio Zacchei

Tazio Aprile

Questo tributo sarà un’occasione per onorare la memoria di un artista sensibile e profondo, la cui improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto nel panorama musicale italiano.

Sul palco si alterneranno inoltre:

ALFA

Anna Castiglia

Bambole di Pezza

Brunori SAS

Centomilacarie

Eugenio in Via di Gioia

Franco126

Gabry Ponte

Gaia

Giorgio Poi

I Benvegnù

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Lucio Corsi

Mondo Marcio

Shablo (con special guests)

A questi nomi di spicco della scena musicale italiana si affiancheranno i talentuosi vincitori del contest 1MNEXT, portando una ventata di novità e freschezza:

Cordio (Catania)

Dinìche (Aversa, CE)

Fellow (Asti)

Questo mix di artisti consacrati ed emergenti conferma la vocazione inclusiva del Concertone, capace di attrarre un pubblico vastissimo e di rappresentare le diverse anime della musica contemporanea italiana.

La Preoccupazione per Piazza San Giovanni ristrutturata

L’attesa per questo imponente evento musicale è palpabile, ma tra i romani serpeggia anche una certa preoccupazione per la salvaguardia di Piazza San Giovanni, da poco restituita alla città con un nuovo volto grazie a recenti lavori di riqualificazione. Il timore è che l’arrivo di centinaia di migliaia di persone e l’imponente allestimento del palco possano compromettere l’integrità della pavimentazione e degli arredi urbani.

Come evidenziato da Funweek.it, i cittadini auspicano che l’organizzazione adotti scrupolose misure di protezione per la piazza, bilanciando la gioia della celebrazione con il rispetto per il patrimonio urbano. La speranza è che questo straordinario evento musicale possa svolgersi nel pieno rispetto della bellezza ritrovata di Piazza San Giovanni.

Nonostante queste legittime preoccupazioni, il Concertone del Primo Maggio 2025 si conferma come l’appuntamento clou della giornata, un’occasione unica per celebrare la Festa dei Lavoratori al ritmo della migliore musica italiana, dalle ore 15:00 in poi, nel cuore di Roma. L’evento, il più grande del suo genere a ingresso gratuito in Europa, promette emozioni, sorprese e la scoperta dei talenti del futuro, con l’auspicio che la sua grandezza possa convivere con la cura e la tutela di uno dei luoghi più iconici della Capitale.

