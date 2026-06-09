I fan del punk rock sono pronti a vivere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Il concerto Offspring Roma 2026 andrà in scena il 9 giugno sul palco di Rock in Roma, appuntamento che rappresenta l’unica data italiana della storica band californiana.

Dopo il successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano nel settembre scorso, gli Offspring tornano nel nostro Paese per una serata che si preannuncia carica di energia, grandi classici e brani tratti dal loro ultimo album Supercharged.

Offspring a Rock in Roma 2026: unica data italiana

La formazione guidata da Dexter Holland e Noodles sarà protagonista di una delle serate più importanti del festival romano. Con oltre 40 anni di carriera e più di 36 milioni di dischi venduti nel mondo, gli Offspring continuano a essere un punto di riferimento della scena punk rock internazionale.

L’evento rappresenta un’occasione speciale per i fan italiani, che potranno assistere all’unica esibizione della band nel nostro Paese nel corso del 2026.

La probabile scaletta del concerto Offspring Roma 2026

La setlist prevista per il concerto di Roma è stata elaborata sulla base delle ultime esibizioni europee della band, in particolare dello show andato in scena a Norimberga il 6 giugno. Ecco i brani che con ogni probabilità verranno eseguiti durante la serata:

Come Out and Play

All I Want

Want You Bad

Staring at the Sun

Hit That

Original Prankster

Hammerhead

Make It All Right

Bad Habit

Electric Funeral / Paranoid

Crazy Train

In the Hall of the Mountain King

Gotta Get Away

Drum Solo

Why Don’t You Get a Job?

Pretty Fly (for a White Guy)

The Kids Aren’t Alright

You’re Gonna Go Far, Kid

Self Esteem

Naturalmente la scaletta potrebbe subire variazioni rispetto a quella proposta nelle precedenti date del tour.

Spazio ai brani di Supercharged

Durante il concerto non mancheranno le canzoni tratte da Supercharged, l’undicesimo album in studio della band. Il disco conferma la volontà degli Offspring di mantenere intatta l’energia che li ha resi celebri, aggiornando al tempo stesso il proprio sound per le nuove generazioni di ascoltatori.

I nuovi brani si alterneranno ai grandi classici che hanno segnato la storia del gruppo, creando uno spettacolo capace di coinvolgere sia i fan storici sia il pubblico più giovane.

A Day To Remember apriranno la serata

Prima dell’esibizione degli Offspring saliranno sul palco gli A Day To Remember, formazione statunitense tra le più apprezzate nel panorama metalcore e pop punk.

La band guidata da Jeremy McKinnon presenterà alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui The Downfall of Us All, All I Want e If It Means a Lot to You, oltre alle canzoni estratte dagli ultimi lavori discografici.

Gli Offspring: una leggenda del punk rock

Nati nel 1984 a Garden Grove, in California, gli Offspring sono considerati una delle band che hanno contribuito maggiormente alla diffusione del punk rock negli anni Novanta, insieme a gruppi come Green Day, blink-182 e Rancid.

Album come Smash, Americana, Ixnay on the Hombre e Conspiracy of One hanno segnato intere generazioni, trasformando la band in uno dei nomi più influenti del genere.

Con il concerto di Rock in Roma 2026, gli Offspring confermano ancora una volta il loro legame con il pubblico italiano, pronto a cantare a squarciagola successi intramontabili come Self Esteem, Pretty Fly (for a White Guy) e The Kids Aren’t Alright.