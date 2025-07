È tutto pronto per una delle serate più attese del Roma Summer Fest 2025: questa sera, lunedì 28 luglio, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone accoglierà Morrissey, icona assoluta della musica contemporanea e voce storica dei leggendari The Smiths. L’artista britannico, noto tanto per il suo inconfondibile stile quanto per il suo attivismo, porterà sul palco romano i brani che hanno segnato generazioni: da This Charming Man a Everyday Is Like Sunday, passando per There Is A Light That Never Goes Out e First of the Gang to Die.

Un evento speciale, regole speciali

In occasione del concerto di Morrissey, in deroga al regolamento abituale dell’Auditorium, il pubblico è invitato a rispettare scrupolosamente alcune disposizioni particolari, su richiesta esplicita dell’artista. Di seguito, l’elenco delle regole da osservare rigorosamente per poter accedere all’area spettacolo:

VIETATI:

Carne (di qualsiasi tipo)

Armi (inclusi coltelli, pistole, esplosivi, fuochi d’artificio)

Catene per portafogli, cinture o gioielli chiodati

Penne laser, bastoncini luminosi, torce elettriche

Cibo e bevande (fatta eccezione per l’acqua)

Lattine o contenitori in vetro

Videocamere, attrezzature fotografiche professionali, registratori audio

Sedie di qualsiasi tipo

Zaini o borse di grandi dimensioni

iPad, bastoni per selfie, cartelli ingombranti

Le borse ammesse non devono superare le dimensioni di 30,48cm x 30,48cm x 15,24cm

All’interno dell’area spettacolo saranno consentite solo bottiglie d’acqua, rigorosamente senza tappo.

Maggiori info qui https://www.auditorium.com/it/event/morrissey-2/

Queste restrizioni, particolarmente severe rispetto agli standard abituali, riflettono la coerenza di Morrissey con i suoi principi: vegano convinto e attivista per i diritti degli animali, l’artista ha recentemente ricevuto il Social Vanguard Award 2024, proprio per il suo impegno in questa direzione. Una scelta che conferma la sua volontà di coniugare musica e messaggio etico, anche a costo di modificare le regole del gioco.

La possibile scaletta

La scaletta si preannuncia memorabile, con una selezione che abbraccerà l’intero arco della sua carriera, dai grandi successi con gli Smiths ai momenti più intensi della sua produzione solista. La sua voce unica, i testi taglienti e l’intensità del live promettono di regalare al pubblico romano una serata irripetibile.

Shoplifters Of The World Unite

You‘re The One For Me, Faddy

How Soon Is Now?

Suedehead

All You Need Is Me

One Day Goodbye Will Be Fairwell

Rebels Without Applause

I Wish You Lonely

Please Please Let Me Get

Istanbul

I Know It‘s Over

Life Is A Pigsty

Everyday Sunday

The Loop

Sure Enough, The Telephone Ring

All The Lazy Dykeroonies

Jack The Whipper

I Will See You In Far-off Places

Encore

