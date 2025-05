Sabato 31 maggio 2025 Roma accoglie uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: Liberato, l’enigmatico artista napoletano che ha fatto della sua identità segreta un simbolo, si esibirà dal vivo nella maestosa cornice del Circo Massimo. Un live attesissimo da migliaia di fan – si prevede la partecipazione di circa 48.000 persone – pronto a trasformare il cuore della Capitale in un teatro a cielo aperto.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram ufficiale dell’artista, come da tradizione, con un post asciutto e criptico che ha immediatamente mandato in visibilio la sua fanbase. Liberato non ha mai mostrato il volto, né concesso interviste ufficiali: è un’icona moderna e misteriosa, capace di costruire attorno a sé un immaginario magnetico, fatto di musica, arte visiva e cultura napoletana.

Cosa aspettarsi dal concerto

I live di Liberato non sono semplici concerti, ma esperienze multisensoriali. Tra giochi di luce spettacolari, atmosfere oniriche e coreografie ben studiate, ogni apparizione è calibrata al millimetro. Sul palco, solitamente, si esibisce con due musicisti, mentre lui canta, suona e balla, parlando spesso al pubblico in napoletano.

È probabile che anche al Circo Massimo ci sia un momento più intimo e acustico: nei suoi show precedenti, l’artista ha spesso stupito sedendosi al pianoforte, creando un contatto diretto ed emotivo con il pubblico.

Una Capitale in fermento: traffico e deviazioni

Un evento di questa portata implica anche importanti modifiche alla viabilità. A partire dalle 14 di venerdì 30 maggio fino a domenica 1° giugno, via dei Cerchi sarà chiusa nel tratto tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara Massima di Ercole.

A queste si aggiungeranno, dalle 20:30 di venerdì, ulteriori chiusure in via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via di San Gregorio, lungotevere Aventino e Santa Maria in Cosmedin. L’obiettivo è garantire sicurezza e fluidità per l’enorme afflusso previsto.

Anche il trasporto pubblico subirà modifiche: ben 19 linee di autobus – tra cui la 30, 81, 85, 170 e molte notturne – saranno deviate o limitate. È consigliato l’uso della metro B (fermata Circo Massimo) e un arrivo anticipato sul posto.

Un sabato di musica, identità e meraviglia

Il concerto di Liberato si preannuncia come una celebrazione collettiva, non solo di musica, ma anche di linguaggi, radici e sperimentazione. Con la sua voce inconfondibile e una presenza scenica che riesce a essere potente pur restando anonima, l’artista napoletano continua a raccontare un Sud moderno, universale e struggente.

Biglietti per Liberato al Circo Massimo

Prezzi : I biglietti partono da circa 57,50 euro , ma i costi variano in base alla tipologia e alla disponibilità.

: I biglietti partono da circa , ma i costi variano in base alla tipologia e alla disponibilità. Tipologie disponibili : Posto unico in piedi : accesso all’area generale del concerto. Settore PIT : area più vicina al palco, con prezzi anche superiori a 130 euro . Alcune di queste aree risultano già esaurite.

: Modalità di acquisto : I biglietti sono nominali , quindi al momento dell’acquisto va indicato il nome e cognome di ogni partecipante. È possibile acquistare fino a un massimo di 6 biglietti per persona .

: Ingressi e orari : L’apertura dei cancelli è prevista per le 19:00 . Il concerto inizierà alle 21:15 .

: Rivendita: Per chi non riuscisse a trovare disponibilità nei canali ufficiali, sono presenti anche piattaforme di rivendita, ma i prezzi possono essere più alti.

Acquisto: I biglietti ufficiali possono essere acquistati attraverso TicketOne