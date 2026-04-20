Il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma prende sempre più forma e annuncia un nuovo blocco di artisti che arricchisce ulteriormente una line-up già molto attesa. L’appuntamento, come da tradizione, torna nella cornice di Piazza San Giovanni in Laterano e promette una giornata di musica capace di unire generazioni e stili diversi.

Dopo i primi nomi – tra cui Litfiba nella storica formazione anni ’80, Geolier e Riccardo Cocciante – arriva una nuova ondata di undici artisti che amplia ulteriormente lo spettro musicale dell’evento.

Tra i protagonisti dell’annuncio spicca Ermal Meta, pronto a tornare sul palco con la sua scrittura intensa, insieme a Dolcenera, da sempre capace di reinventarsi senza perdere identità. Spazio anche all’energia rock de I Ministri, una certezza quando si parla di live potenti.

Non mancano le sfumature più contemporanee e cantautorali: da Mobrici al progetto condiviso di Maria Antonietta & Colombre, fino alle atmosfere emotive di Sissi e Casadilego. L’anima più sperimentale arriva invece con Okgiorgio e Santamarea, mentre chiudono il nuovo annuncio Lea Gavino e Primogenito.

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L’edizione di quest’anno ruota attorno a un tema fortemente attuale: il lavoro nell’epoca delle trasformazioni tecnologiche. Il focus – “Il domani è ancora nostro” – punta a raccontare un’Italia in cambiamento, tra nuove tutele, diritti e l’impatto crescente dell’intelligenza artificiale. La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli, che ha costruito un cast trasversale capace di mescolare grandi nomi e nuove voci.

1MNext: le tre finaliste

Grande attenzione anche per i talenti emergenti grazie a 1MNext, il contest che ogni anno porta nuova musica sul palco del Primo Maggio. Le finali hanno decretato le tre artiste che si giocheranno la vittoria live a Roma:

Bambina

Cainero

Cristiana Verardo

La vincitrice sarà annunciata direttamente durante il Concertone, con il supporto di Rai Radio 2, che seguirà l’evento in diretta per tutta la giornata tra musica e backstage.

Una line-up sempre più ricca

Il cast continua quindi ad ampliarsi e include già artisti come Emma Nolde, Ditonellapiaga, Frah Quintale e molti altri. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori annunci, mentre cresce l’attesa per conoscere anche i conduttori dell’evento.

Il Primo Maggio romano si conferma così uno degli appuntamenti musicali più rappresentativi del Paese: una maratona live capace di raccontare il presente, tra memoria e nuove direzioni sonore.