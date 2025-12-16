È metà dicembre e la domanda “che fai a Capodanno?” è ovunque. A Roma la risposta è il Concerto di Capodanno al Circo Massimo 2026.

Siamo a metà dicembre e la domanda “che fai a capodanno?” già riecheggia in tutte le conversazioni, tra programmi da definire, inviti da incastrare e il desiderio di iniziare il nuovo anno nel modo giusto. A Roma, come da tradizione, la risposta passa da un grande evento collettivo: il Concerto di Capodanno 2026, un appuntamento gratuito che trasforma la notte del 31 dicembre in una festa aperta a tutti, nel cuore simbolico della città.

LEGGI ANCHE: ‘Luce che affiora’: a Urbino il dialogo senza tempo tra Riccardo Guarneri e Rembrandt

Roma: il concerto gratuito di Capodanno al Circo Massimo

Anche per il Capodanno 2026, Roma Capitale ha confermato il grande concerto di San Silvestro al Circo Massimo, uno dei luoghi più iconici e suggestivi della città.

L’evento prenderà il via la sera di mercoledì 31 dicembre 2025, con inizio indicativo intorno alle 21, accompagnando il pubblico fino al tradizionale conto alla rovescia di mezzanotte e oltre.

Leggi anche: — Tony Effe, la provocazione nei confronti del sindaco di Roma Roberto Gualtieri

L’ingresso sarà libero e gratuito, senza necessità di fare il biglietto, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per eventi ad alta affluenza. Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più popolari della musica italiana contemporanea, capaci di parlare a pubblici diversi e di trasformare la notte di Capodanno in una vera festa urbana.

Dopo le polemiche del 2025, quando Tony Effe fu prima ingaggiato e poi escluso, a esibirsi al Concerto di Capodanno 2026 ci saranno artisti come Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, protagonisti di tour sold out durante l’anno e pronti a regalare al pubblico romano una serata gratuita di grande musica dal vivo.

L’organizzazione, curata da Roma Capitale con il supporto di partner istituzionali e radiofonici, prevede una lunga sequenza di live set e momenti musicali che accompagneranno la folla fino all’arrivo del nuovo anno.

Photo Credits: Shutterstock