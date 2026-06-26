Grande attesa per il concerto di Caparezza a Roma 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale nella Capitale. L’artista pugliese sarà protagonista venerdì 26 giugno all’Ippodromo delle Capannelle, all’interno della nuova edizione di Rock in Roma.

Quella romana rappresenta la seconda tappa ufficiale del nuovo tour di Caparezza, che segna il ritorno live dopo quattro anni di assenza dai palchi italiani. Il tour è partito il 20 giugno da Sordevolo, in provincia di Biella, e attraverserà i principali festival estivi della Penisola.

Il rapper e cantautore torna dal vivo con uno show che mescola i suoi brani più iconici ai pezzi di Orbit Orbit, il disco pubblicato il 31 ottobre 2025. Un progetto che arriva a distanza di quattro anni da Exuvia e che conferma ancora una volta la capacità dell’artista di fondere musica, narrazione e immaginazione in un universo creativo unico.

Concerto Caparezza Roma 2026: la scaletta prevista

Chi cerca informazioni sulla scaletta del concerto di Caparezza a Roma 2026 può prendere come riferimento quella della data zero di Sordevolo, che potrebbe essere riproposta — con possibili variazioni — anche sul palco di Roma.

Ecco i brani eseguiti:

Il banditore (cover di Enzo Del Re)

Il pianeta delle idee

Io sono il viaggio

El sendero

A comic book saved my life

Gli occhi della mente

Mica Van Gogh

Vengo dalla Luna

Ti fa stare bene

Pathosfera

China Town

Darktar

Come la musica elettronica

La scelta

Abiura di me

La fine di Gaia

Curiosity (oltre il bagliore)

Una chiave

Encore:

Fuori dal tunnel

Jodellavitanonhocapitouncazzo

Vieni a ballare in Puglia

Dopo Roma, il tour di Caparezza proseguirà in tutta Italia con numerose tappe già sold out, confermando il grande entusiasmo del pubblico.

Tra le date principali:

27 giugno – Firenze

4 luglio – Mantova

7 e 8 luglio – Bologna

11 luglio – Collegno

12 luglio – Padova

15 luglio – Milano

17 luglio – Servigliano

18 luglio – Francavilla

24 luglio – Genova

25 luglio – Cattolica

1 agosto – Campobasso

5 agosto – Lecce

7 agosto – Catania

8 agosto – Palermo

12 agosto – Cinquale

13 agosto – Brescia

16 agosto – Majano

22 agosto – Alghero

4 settembre – Bari

5 settembre – Caserta

Come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle

Per chi parteciperà al concerto di Caparezza a Roma, l’Ippodromo delle Capannelle è facilmente raggiungibile in diversi modi:

In auto

L’indirizzo è Via Appia Nuova 1245. Si può arrivare comodamente dal Grande Raccordo Anulare, uscita 23 Appia-San Giovanni. Disponibili parcheggi nelle aree limitrofe.

In treno

La fermata più vicina è Capannelle, servita dalla linea FL4 in partenza da Roma Termini. Dalla stazione, l’ingresso dell’area concerti dista circa 700 metri.

Con i mezzi pubblici

Diverse linee bus fermano in zona Capannelle/Appia Nuova, a pochi passi dall’ingresso.

Per chi assisterà allo show, si preannuncia una serata ad alto tasso di energia, tra i grandi classici del repertorio di Caparezza e le nuove sonorità di Orbit Orbit.

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