Concerto 1 maggio 2023: ecco chi si esibirà in Piazza del Popolo in occasione della Festa dei lavoratori, la lista completa degli artisti

Tra tre giorni avrà luogo l’evento tanto atteso dagli italiani che ogni anno si riuniscono a Piazza San Giovanni in Laterano per seguirlo. Stiamo parlando del concerto 1 maggio Roma, dove più di 50 artisti si esibiranno e renderanno la giornata unica e inimitabile.

Lo spettacolo prevede una durata di 9 ore e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Manca sempre meno e la line up è stata ufficializzata: ecco chi saranno i cantanti presenti.

Concerto 1 maggio Roma: chi sono gli artisti che parteciperanno all’evento?

La lista completa degli artisti che il 1 maggio saliranno sull’iconico palco di Piazza San Giovanni

in Laterano a Roma è la seguente:

AURORA,

LAZZA,

COMA_COSE,

GEOLIER,

EMMA,

CARL BRAVE,

TANANAI,

FRANCESCO GABBANI,

ARIETE,

MR.RAIN,

PIERO PELÙ con ALBOROSIE,

MATTEO PAOLILLO,

RIGHEIRA,

MARA SATTEI,

IL TRE,

BAUSTELLE,

LEVANTE,

AIELLO,

ROCCO HUNT,

BNKR44,

GAIA,

ALFA,

GIUSE THE LIZIA,

FULMINACCI,

MILLE,

NEIMA EZZA,

ROSE VILLAIN,

WAYNE,

CILIARI,

TROPEA,

NAPOLEONE,

UZI

LVKE,

L’ORCHESTRACCIA,

EPOQUE,

GINEVRA,

SERENDIPITY,

PAOLO BENVEGNÙ

1MNEXT ETTA,

MANINNI,

STILL

CHARLES

HERMES.

All’apertura prevista per le 14:00 si esibiranno

LEO GASSMANN,

ISIDE,

SAVANA

FUNK,

CAMILLA MAGLI,

WEPRO.

Chi presenterà il concerto del 1 maggio 2023?

Anche quest’anno Ambra Angiolini sarà la presentatrice ufficiale dell’evento. Per la conduttrice si tratta della sesta volta consecutiva, un record per il concerto. Sarà accompagnata da BIGGIO, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I soliti idioti e accanto a Fiorello nel programma

Viva Rai 2 attualmente in onda.

Lo slogan e il tema 2023

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” CGIL, CISL e UIL hanno scelto questo slogan per la Festa dei lavoratori 2023. I tre sindacati confederali vogliono omaggiare la Carta costituzionale italiana in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, dedicandole l’edizione del Primo Maggio 2023.

La linea artistica del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2023 ruota attorno al tema “Generazione #1M2023” e segna un punto di svolta dell’evento che nel corso degli anni è riuscito ad evolversi, facendo riferimento, però, alle proprie radici.

FOTO: @Parole & dintorni