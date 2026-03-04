Sanremo è finito, ma la musica continua: molti cantanti del Festival arrivano in concerto a Roma nei prossimi mesi tra teatri, club e palazzetti.

Solo da pochi giorni si è chiuso il sipario sul Festival di Sanremo 2026, ma per molti dei protagonisti della kermesse musicale l’avventura continua sui palchi italiani con i loro concerti. Dopo l’esperienza all’Ariston, numerosi artisti sono pronti a portare la loro musica in tour e Roma sarà una delle tappe più importanti. Nei prossimi mesi teatri, club e palazzetti della Capitale ospiteranno diversi cantanti che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival: andiamo a scoprire quali.

LEGGI ANCHE: Non solo Napoli Sotterranea: i consigli di LDA e AKA 7EVEN per scoprire una città inedita

Da Sanremo ai palchi della Capitale: i concerti a Roma dei cantanti del Festival 2026

Concluso il Festival di Sanremo 2026, i cantanti della kermesse sono pronti ad arrivare sui palchi di Roma. Tra i primi a tornare nella Capitale ci sarà il vincitore Sal Da Vinci, atteso il 9 ottobre 2026 all’Auditorium Conciliazione. Il secondo classificato Sayf salirà invece sul palco dell’Atlantico Live il 27 ottobre 2026. Terza classificata al Festival, Ditonellapiaga sarà in concerto sempre all’Atlantico Live il 27 novembre 2026.

LEGGI ANCHE: — Chi è l’uomo che ha urlato “Forza Roma” a Sanremo? Il fuori programma durante il Festival

Tra le voci più attese ci sarà Arisa, attesa al Teatro Brancaccio il 7 dicembre 2026, mentre Marco Masini porterà il suo tour al Palazzo dello Sport il 13 novembre 2026, senza la presenza di Fedez, per cui al momento non sono previste date romane. Il rap sarà rappresentato da Nayt, che si esibirà al Palazzo dello Sport il 9 novembre 2026.

Tra gli artisti che incontreranno presto il pubblico romano c’è Fulminacci, atteso il 9 aprile 2026 al Palazzo dello Sport, mentre Ermal Meta sarà in concerto il 20 maggio 2026 all’Atlantico Live. Il 13 giugno 2026 toccherà a Serena Brancale, che si esibirà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Tommaso Paradiso giocherà in casa con due date consecutive, il 18 e 19 aprile 2026 al Palazzo dello Sport.

Il rapper Luchè sarà al Palazzo dello Sport il 15 marzo 2026, mentre la band delle Bambole di pezza salirà sul palco dell’Atlantico Live il 7 maggio 2026. Il giorno prima, il 6 maggio 2026, nello stesso locale si esibirà Levante. Tra i nomi più noti della musica italiana ci sarà anche Raf, in concerto il 17 ottobre 2026 al Palazzo dello Sport.

Il 3 novembre 2026 sarà la volta di Malika Ayane, che si esibirà all’Auditorium Conciliazione, mentre Michele Bravi porterà il suo spettacolo al Teatro Olimpico il 24 maggio 2026. Il pubblico romano potrà ascoltare Francesco Renga il 9 ottobre 2026 al Teatro Brancaccio e Patty Pravo il 17 maggio 2026 nello stesso teatro.

Spazio anche ai nuovi nomi della scena musicale: Chiello sarà all’Atlantico Live il 19 aprile 2026, Leo Gassmann salirà sul palco del Largo Venue il 14 maggio 2026 e Eddie Brock si esibirà nello stesso locale il 29 marzo 2026.

Gli altri artisti, invece, non hanno annunciato ancora date romane…

Photo Credits: Shutterstock