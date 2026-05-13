Il prossimo avversario di Jannik Sinner sarà Alexei Popyrin nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026.
Il numero 1 del ranking mondiale ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso sulla terra rossa di Roma, superando in due set Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4. Grazie a questo successo, Sinner si è qualificato per il terzo turno del Masters 1000 capitolino.
Dall’altra parte della rete ci sarà Alexei Popyrin, reduce da una vittoria importante contro Jakub Mensik. L’australiano aveva già eliminato anche l’azzurro Matteo Berrettini nel turno precedente, confermandosi avversario insidioso sulla terra romana.
Quando gioca Sinner a Roma
La partita tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin è in programma lunedì 11 maggio al Foro Italico di Roma, valida per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026.
L’orario ufficiale del match sarà comunicato dagli organizzatori insieme al programma della giornata.
Dove vedere Sinner-Popyrin in diretta
Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming sui canali che detengono i diritti degli Internazionali d’Italia 2026, con copertura dedicata al percorso del campione azzurro.
Il cammino di Sinner agli Internazionali d’Italia 2026
Ecco il percorso di Jannik Sinner nel torneo singolare ATP di Roma:
- Primo turno: bye
- Secondo turno: Sinner batte Sebastian Ofner 6-3, 6-4
- Terzo turno: Sinner vs Alexei Popyrin
Da testa di serie numero 1, Sinner è entrato direttamente al secondo turno e continua la caccia all’unico Masters 1000 che ancora manca nel suo palmarès: quello di Roma.