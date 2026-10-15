A 1.075 metri, tra i Monti Simbruini, si trova il comune più alto del Lazio: un borgo di montagna immerso nella natura dell’Appennino.

C’è un angolo del Lazio dove l’aria si fa più fresca, le montagne dominano il paesaggio e il ritmo sembra cambiare completamente: a 1.075 metri di altitudine si trova infatti il comune più alto dell’intera regione, un piccolo borgo incastonato tra i rilievi dell’Appennino e circondato dalla natura dei Monti Simbruini. Una meta che sembra fatta apposta per chi vuole allontanarsi dalla città e riscoprire il fascino della montagna laziale.

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Filettino, il comune più alto del Lazio

Stiamo parlando di Filettino, in provincia di Frosinone. Il paese sorge tra il Monte Cotento e il Monte Viglio, all’interno del Parco naturale regionale dell’Appennino-Monti Simbruini, a quota 1.075 metri sul livello del mare. È un posto magico, nel quale si trovano anche le sorgenti dell’Aniene, il fiume che prosegue poi verso Roma.

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Il territorio conserva inoltre le tracce di una storia molto antica. Prima della conquista romana apparteneva agli Equi e, nei secoli successivi, Filettino passò sotto diverse famiglie nobili, tra cui i Conti e i Caetani. Sui monti circostanti sono ancora visibili alcuni antichi cippi di confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie.

Oggi, però, Filettino è soprattutto una destinazione per chi ama stare all’aperto. Boschi, prati e sentieri attraversano un territorio ricco d’acqua e panorami, mentre tra le attrazioni figurano antiche chiese, le Mura saracene e la suggestiva zona della Sorgente del Pertuso.

In inverno il richiamo principale è Campo Staffi, località posta a circa 1.750 metri, con impianti di risalita e piste da sci. Nei mesi più miti, invece, la zona diventa un punto di partenza per escursioni sui Simbruini e verso il Monte Viglio.

Photo Credits: Shutterstock

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