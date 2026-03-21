In occasione del referendum sulla Giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, i cittadini italiani saranno chiamati a votare presentandosi al seggio con un documento di identità valido e la propria tessera elettorale.

Per facilitare l’accesso al voto, il Comune di Roma ha predisposto aperture straordinarie degli sportelli anagrafici su tutto il territorio.

Tessera elettorale: cosa fare se manca o è inutilizzabile

Chi non è in possesso della tessera elettorale – perché smarrita, deteriorata o con gli spazi per i timbri esauriti – può richiederne facilmente una nuova o un duplicato. In questi casi, non è necessario preoccuparsi: durante i giorni precedenti e anche nelle stesse giornate di voto, è generalmente possibile recarsi presso gli uffici municipali e ottenere il rinnovo in tempi rapidi.

Dove e quando richiederla

Per il referendum, tutti gli sportelli anagrafici dei quindici municipi di Roma saranno aperti in via straordinaria:

Domenica 22 marzo: dalle 07:00 alle 23:00

dalle 07:00 alle 23:00 Lunedì 23 marzo: dalle 07:00 alle 15:00

A questi si aggiunge la Direzione Servizi Elettorali di via Luigi Petroselli 50, con orari ampliati per tutta la settimana e aperture complete nei giorni del voto.

Presso questi uffici sarà possibile:

richiedere una nuova tessera elettorale

ottenere un duplicato

ricevere un attestato sostitutivo

Attestato sostitutivo: alternativa veloce anche online

Per chi non riesce a recuperare la tessera in tempo, è disponibile anche un attestato sostitutivo gratuito. Questo documento consente di votare presentandosi al seggio con un documento di identità.

L’attestato può essere richiesto:

online , tramite il portale del Roma Capitale con accesso tramite identità digitale

, tramite il portale del Roma Capitale con accesso tramite identità digitale in presenza, presso gli uffici anagrafici

Il documento viene rilasciato in formato PDF, è nominativo e valido esclusivamente per questa consultazione referendaria.

Chi può richiederlo

Possono ottenere l’attestato sostitutivo:

i cittadini residenti a Roma iscritti nelle liste elettorali

gli iscritti all’AIRE di Roma che abbiano scelto di votare in città

È inoltre possibile delegare una persona di fiducia per il ritiro del duplicato o dell’attestato, presentando i documenti necessari.