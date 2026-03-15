Torna la Serie A con la sfida tra Como 1907 e AS Roma. Oggi, domenica 15 marzo, la squadra allenata da Cesc Fàbregas ospita i giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini allo stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

La partita rappresenta uno scontro diretto importante nella corsa ai posti europei. I lombardi arrivano dal successo nell’ultimo turno contro il Cagliari Calcio, risultato che li ha portati a quota 58 punti, gli stessi della Atalanta BC. La Roma invece è reduce dalla sconfitta contro il Genoa CFC e cerca riscatto per restare in zona Champions.

Orario e probabili formazioni

Il calcio d’inizio di Como-Roma è fissato per le 18.00.

Como (4-2-3-1):

Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

Allenatore: Cesc Fàbregas.

Roma (3-4-2-1):

Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Como-Roma

La partita tra Como e Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il match sarà visibile anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

Per lo streaming, gli abbonati potranno seguire l’incontro su Sky Go, NOW e tramite l’app di DAZN.