Il 29 marzo è stata scoperta una nuova cometa chiamata Cometa di Pasqua, tutti i dettagli sulla novità 2025

Tra pochi giorni sarà Pasqua ed il cielo porta con sé una nuova stella cometa, la prima vera sorpresa dell’anno. Il 29 marzo 2025 è stata fatto una grande scoperta grazie allo strumento SWAN della sonda solare SOHO, C/2025 F2 (SWAN). La stella è stata chiamata “cometa di Pasqua” e sarà visibile utilizzando un binocolo al mattino a partire proprio dai giorni intorno Pasqua e poco dopo il tramonto verso la fine di aprile o inizio maggio.

Cometa di Pasqua, quando vederla

Quando parliamo della Cometa di Pasqua, parliamo in realtà di 1,4 milioni di anni! Attualmente la stella mostra già una debole coda verde e sorge in direzione nord-est intorno alle 4:00 del mattina.

Secondo gli esperti il momento migliore per individuarla sarà intorno ai giorni 24-25 aprile verso le 5:00 del mattino. In quell’occasione, la cometa si sarà alzata di una decina di gradi sull’orizzonte nord-est. Il picco massimo è previsto per il 1° maggio, quando potrebbe raggiungere addirittura magnitudine 4, quindi sarà visibile con un binocolo, poco dopo il tramonto.

Come vederla

Sono molti a sperare di vederla ad occhio nudo, cosa, però, quasi improbabile. Infatti, per ammirare la sua bellezza e straordinarietà servirà un binocolo.

Un po’ di curiosità

Le immagini a lunga esposizione realizzate dagli astrofili mostrano la cometa come una piccola sfera verde. Si tratta di una chioma, o atmosfera cometaria che è ricca di molecole di carbonio biatomico (C2). Essa appare verde perché illuminata dai raggi solari. C’è poi una debole coda che si estende in cielo per un paio di gradi.

In questo momento la cometa è sita sopra il piano dell’eclittica, chiamato piano orbitale Terra-Sole, che si interseca in corrispondenza del perielio del primo maggio, quando la cometa arriverà ad una distanza di circa 50 milioni di km dal Sole, vale a dire la distanza che separa la nostra stella da Mercurio. In quel giorno la distanza dalla terra sarà di circa 144 milioni di km.

FOTO: SHUTTERSTOCK