Profumi, colori e sapori nel segno della tradizione popolare: ecco la storia e la ricetta della semplice e deliziosa panzanella.

La panzanella è un piatto tipico che in estate appare spesso e volentieri sulle tavole romane.

Fresca, colorata, profumata e deliziosa: la panzanella è una gioia per tutti i sensi! Sarà per questo che si è meritata una celebrazione in versi anche dal grande Aldo Fabrizi? (trovate la poesia in fondo alla pagina)

LEGGI ANCHE: — Fiori di zucca alla romana, la ricetta e il trucco dell’acqua frizzante >>

Per preparare questa semplice specialità sono sufficienti :

– pane raffermo – messo in ammollo nell’acqua ad ammorbidire

– olio

– sale

– pepe

– aceto

– pomodori

– basilico

Questa è la ricetta romana. Infatti c’è addirittura una disputa sulla paternità del goloso primo estivo: anche i toscani e i marchigiani ne rivendicano l’invenzione.

Tuttavia è quasi impossibile stabilire quale sia la regione che ha dato i natali alla panzanella. È sicuramente una pietanza nata dall’inventiva di gente non molto abbiente, visto il valore dato al pane: infatti le famiglie povere e contadine non potevano permettersi di buttare via un tozzo di pane solo perchè diventato raffermo, cosa che succede molto facilmente con il calore delle giornate estive.

Ecco dunque un’idea semplice e efficace per non sprecare il prezioso carboidrato: metterlo in ammollo e condirlo con pochi ingredienti presi dall’orto. Necessità fa virtù ed ecco pronta la panzanella!

La poesia di Aldo Fabrizi: “La Panzanella”