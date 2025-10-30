L’Hotel Ergife Palace, situato in Viale Aurelia n. 619, è facilmente raggiungibile con diversi mezzi di trasporto. Di seguito le indicazioni dettagliate per arrivare comodamente in hotel, sia con i mezzi pubblici che con mezzi privati.

In Metro

Dalla Stazione Termini, prendere la Linea A della metropolitana in direzione Battistini e scendere alla fermata Cornelia. Da qui, è possibile proseguire in autobus.

In Autobus

Una volta arrivati alla fermata Cornelia della metro, uscire e recarsi al capolinea degli autobus. Prendere uno dei seguenti bus:

  • 246
  • 246P
  • 247

Scendere alla fermata Aurelia/Alibrandi o Aurelia/Da Rosate. Da qui, è necessario proseguire a piedi per circa 8-10 minuti per raggiungere l’ingresso principale dell’hotel.

In Taxi

Se preferite la comodità del taxi, basterà comunicare l’indirizzo:

  • Viale Aurelia 619 (per l’ingresso veicolare)
  • Largo Lorenzo Mossa 8 (per l’accoglienza principale)

I tassisti conoscono bene l’hotel, essendo una struttura molto frequentata per eventi e congressi.

In Auto

Per chi arriva in auto, il percorso consigliato è il seguente:

  1. Prendere il Grande Raccordo Anulare (GRA) in direzione Fiumicino.
  2. Uscire all’uscita n.1 (Via Aurelia).
  3. Proseguire per circa 3 km su Via Aurelia.
  4. Svoltare a destra in Via Lombardi, dove si trova l’accesso al parcheggio dell’hotel.

L’Hotel Ergife dispone di un ampio parcheggio custodito:

  • 800 posti auto
  • 60 posti per pullman

Informazioni Utili

  • Indirizzo: Viale Aurelia, 619 – Roma
  • Ingresso accoglienza: Largo Lorenzo Mossa, 8
  • Parcheggio disponibile: sì, custodito