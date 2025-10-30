L’Hotel Ergife Palace, situato in Viale Aurelia n. 619, è facilmente raggiungibile con diversi mezzi di trasporto. Di seguito le indicazioni dettagliate per arrivare comodamente in hotel, sia con i mezzi pubblici che con mezzi privati.
In Metro
Dalla Stazione Termini, prendere la Linea A della metropolitana in direzione Battistini e scendere alla fermata Cornelia. Da qui, è possibile proseguire in autobus.
In Autobus
Una volta arrivati alla fermata Cornelia della metro, uscire e recarsi al capolinea degli autobus. Prendere uno dei seguenti bus:
- 246
- 246P
- 247
Scendere alla fermata Aurelia/Alibrandi o Aurelia/Da Rosate. Da qui, è necessario proseguire a piedi per circa 8-10 minuti per raggiungere l’ingresso principale dell’hotel.
In Taxi
Se preferite la comodità del taxi, basterà comunicare l’indirizzo:
- Viale Aurelia 619 (per l’ingresso veicolare)
- Largo Lorenzo Mossa 8 (per l’accoglienza principale)
I tassisti conoscono bene l’hotel, essendo una struttura molto frequentata per eventi e congressi.
In Auto
Per chi arriva in auto, il percorso consigliato è il seguente:
- Prendere il Grande Raccordo Anulare (GRA) in direzione Fiumicino.
- Uscire all’uscita n.1 (Via Aurelia).
- Proseguire per circa 3 km su Via Aurelia.
- Svoltare a destra in Via Lombardi, dove si trova l’accesso al parcheggio dell’hotel.
L’Hotel Ergife dispone di un ampio parcheggio custodito:
- 800 posti auto
- 60 posti per pullman
Informazioni Utili
- Indirizzo: Viale Aurelia, 619 – Roma
- Ingresso accoglienza: Largo Lorenzo Mossa, 8
- Parcheggio disponibile: sì, custodito