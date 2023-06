Un turista ha deciso di lasciare un segno d’amore al Colosseo ma adesso rischia un multa dato che ha imbrattato un monumento pubblico

Roma è la città dalle mille sorprese e sono tante le persone che ogni giorno si godono la sua bellezza. I turisti giungono quotidianamente per visitare la città eterna ricca di monumenti, cultura, storia e tradizione.

C’è chi, però, ha fatto un gesto vietato: un uomo avrebbe inciso il nome della fidanzata sul monumento ed ora rischia una multa di molti soldi.

Un turista avrebbe messo in atto un gesto d’amore che ricorderà per tutta la vita dato che gli avrebbe recato conseguenze di un certo spessore. Durante la visita al Colosseo, avrebbe imbrattato il monumento incidendo il nome della sua fidanzata con un mazzo di chiavi.

Un alto turista vicino a lui avrebbe filmato la scena e altri presenti sarebbero stati intenzionati a denunciare il fatto. Così, il diretto interessato adesso rischia una multa di circa 18 600 euro e nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere arrestato per un anno.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere tanto che la direttrice del Colosseo Rossella Rea avrebbe affermato che la multa deve essere fatto dato che il Colosseo è “un monumento magnifico e simbolico” e “Non puoi scrivere su un muro storico, è assolutamente vietato”.

Anche Darius Arya, un archeologo di Roma, in altre occasioni simili a quella appena capitata, ha riferito: “È una commissione straordinariamente alta. Stanno alzando la posta in gioco come una nuova forma di protezione”.

Non sappiamo ancora come andrà a finire la storia, ma una cosa è certa: il Colosseo come tanti altri monumenti presenti in città devono essere protetti in quanto sono frutto di una storia, cultura e tradizione immortali.

