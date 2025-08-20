Il Colosseo è il simbolo eterno di Roma, un monumento che da secoli rappresenta la storia e l’identità italiana. Ma cosa accadrebbe se, invece di guardarlo come un pezzo di patrimonio culturale dal valore incalcolabile, provassimo a immaginarlo con un approccio del tutto diverso? Non più come luogo di memoria e fascino, bensì come un edificio qualsiasi, pronto a essere valutato secondo i criteri del mercato immobiliare romano. È un esercizio di fantasia, certo, ma che ci porta a interrogarci su quanto potrebbe valere davvero l’anfiteatro Flavio se fosse trattato come un normale edificio, tra metri quadri, posizione e potenziale utilizzo. Scopriamo insieme la cifra guardando il nostro nuovo video!

