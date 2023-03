Sapete cos’è il chatboot? Adesso anche il Colosseo ce l’ha: ecco tutti i dettagli sulla tecnologia del momento

Si chiama Nerone ed per il Colosseo è il nuovo chatboot, il nuovo software di intelligenza artificiale che è stato ideato per dare più informazioni ai cittadini e ai turisti riguardo agli orari di apertura dell’attrazione e mette a disposizione approfondimenti sulla storia del monumento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Colosseo e Chatboot, tutti i dettagli sulla novità

Avete una domanda sul Colosseo a cui nessuno è riuscito a rispondervi? Oggi c’è Nerone per farlo, il chatboot, primo in Italia utile per dare tante informazioni ai turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Si tratta di un’interfaccia chiara e intuitiva che appare come una finestra di conversazione quasi uguale ad una app di messaggistica in cui la voce dà tutte le indicazioni utili, facendo anche qualche battuta o raccontando aneddoti dell’epoca passata. Per adesso le lingue a disposizioni sono l‘inglese, l’italiano e il francese. Lo spagnolo sarà introdotto a breve.

Nella prima fase di sperimentazione avviata a gennaio 2023 ha registrato in soli 25 giorni un utilizzo da parte di 3400 utenti, oltre 160 al giorno.

Secondo i primi dati, le percentuali indicano che gli utenti hanno scelto come lingua di conversazione l’italiano, il 58,8%, il 33,4% l’inglese e per l’7,8% il francese. Riguardo ai contenuti, invece, il 69,7% dei turisti chiede informazioni sui biglietti, l’11,7% sugli orari, il 7,9% sugli itinerari, il 2,6% chiede di parlare con una persona fisica. E c’è di più: il 29% degli utenti si diverte a parlare con Nerone.

“Il Parco archeologico del Colosseo è un’Istituzione viva e in continua evoluzione. Il nostro obiettivo è facilitare e migliorare l’esperienza di visita degli utenti, adeguandoci a nuovi codici e linguaggi per entrare in contatto con un pubblico vasto e in particolare con le nuove generazioni. Per questo promuoviamo con impegno una costante integrazione della nostra proposta culturale con le potenzialità dell’innovazione tecnologica“. Ha spiegato Alfonsina Russo, Direttrice del Parco archeologico del Colosseo, sul sito ufficiale.

