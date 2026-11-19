A Roma i gabbiani sono ovunque, ma evitano l’Arena del Colosseo. Per quale motivo l’Anfiteatro Flavio rappresenta un’eccezione?
A Roma i gabbiani sembrano essere ovunque: sorvolano monumenti, si posano sui tetti e si aggirano persino tra i turisti. Eppure, c’è un luogo simbolo della città nel quale questi uccelli eviterebbero di avventurarsi: il Colosseo. Un comportamento del tutto inaspettato, soprattutto perché posto in essere in un monumento a cielo aperto come l’Anfiteatro Flavio. Ma per quale motivo proprio il Colosseo rappresenta un’eccezione così insolita?
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Perché i gabbiani evitano di entrare nell’arena del Colosseo
Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A rendere l’arena del Colosseo poco invitante per i gabbiani sarebbero alcuni suoi abitanti: gli uccelli rapaci.
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Tra le strutture antiche dell’anfiteatro trovano infatti rifugio i gheppi, che vi nidificano, mentre nell’area sono stati osservati anche falchi pellegrini. I primi difendono soprattutto il territorio intorno al nido; i secondi sono formidabili cacciatori di uccelli in volo.
La presenza di questi predatori riesce quindi a scoraggiare i gabbiani dall’avvicinarsi a determinate zone, soprattutto durante i periodi riproduttivi. Inoltre, la conformazione dell’arena, circondata dalle gradinate, rende meno agevole per i gabbiani allontanarsi rapidamente in caso di minaccia.
Il Parco archeologico del Colosseo, attraverso il progetto Spectio avviato nel 2020 con Ornis Italica, monitora proprio l’avifauna locale. Tra gli esemplari seguiti figura persino Emilio, un gabbiano che nidifica nella Basilica Emilia, nel Foro Romano.
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