C’è un nuovo modo di viaggiare in Italia e Roma ne è diventata una delle mete simbolo: partire non più solo per ammirare monumenti o paesaggi, ma per assaggiare i piatti che hanno fatto la storia della cucina italiana. Secondo un recente studio dell’Osservatorio Telepass, il turismo gastronomico è in costante crescita: sempre più persone scelgono la destinazione in base a ciò che potranno mangiare. E la Capitale, con le sue ricette iconiche, è in cima alla lista.

Roma, i piatti tipici e le sagre

L’analisi evidenzia che le ricerche online di food tour, trattorie tipiche e sagre locali sono aumentate del 10% in un anno, con oltre 6,5 milioni di richieste.

Nella classifica delle ricette più amate, Roma occupa un ruolo da protagonista. Dopo la pizza, che resta il piatto più cercato d’Italia, la carbonara conquista il secondo posto con 166.000 ricerche mensili. Subito dietro arrivano altre specialità capitoline come l’amatriciana e la cacio e pepe, entrambe stabilmente nella top five.

Il boom del turismo gastronomico si riflette anche nelle ricerche sulle sagre di paese, cresciute del 27%. Questi eventi, spesso poco conosciuti dai turisti stranieri, sono considerati un passaggio obbligato per chi vuole scoprire il volto più autentico dei territori. Dalle feste dedicate alla porchetta alle celebrazioni della vendemmia, ogni sagra diventa un’occasione per viaggiare attraverso sapori e tradizioni che resistono al tempo.

Le ricette in ascesa: la riscoperta della provincia

Lo studio ha messo in luce anche una crescita sorprendente dell’interesse verso piatti regionali meno noti ma dal fascino irresistibile. I vincisgrassi marchigiani hanno registrato un +134% di ricerche, mentre le “tette delle monache” pugliesi, un dolce della tradizione locale, hanno segnato un +122%. Accanto a questi, si rafforzano piatti come le zeppole di San Giuseppe (+85%) e il pesto alla genovese (+47%), ormai considerato dagli stranieri un simbolo nazionale.

