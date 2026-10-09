Ai tempi di Nerone il Colosseo non esisteva ancora: cosa si trovava allora dove adesso sorge il celebre anfiteatro?

Per tutti noi, il Colosseo sembra qualcosa di inseparabile dall’immagine di Roma, un monumento che sembra quasi essere sempre stato lì, sebbene, ai tempi di Nerone, l’anfiteatro non esisteva ancora e quella stessa partedella città aveva un volto completamente diverso. Per immaginarlo bisogna mettere da parte arcate, gradinate e folle di spettatori, per sostituirle con un paesaggio ormai scomparso. Ma che cosa avremmo visto, passeggiando nel luogo dove oggi ammiriamo una delle strutture più famose al mondo?

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Un lago nel cuore della reggia di Nerone: cosa c’era un tempo là dove oggi sorge il Colosseo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al posto del Colosseo si trovava un lago artificiale, inserito nel vastissimo complesso della Domus Aurea.

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Dopo l’incendio del 64 d.C., Nerone aveva avviato la costruzione di una nuova residenza, passata alla storia per il suo straordinario sfarzo. La reggia si estendeva dal Palatino al colle Oppio e a parte del Celio, coprendo circa un miglio quadrato. Non era un unico palazzo: comprendeva padiglioni, giardini e boschi. Il lago occupava proprio la valle dell’attuale anfiteatro, componendo un paesaggio che si poteva ammirare dai porticati della residenza.

Dopo la morte di Nerone, i suoi successori vollero cancellare le tracce dell’imperatore e della sua reggia. I saloni furono privati di rivestimenti e sculture, riempiti di terra e utilizzati come fondazioni per nuove costruzioni. Sul colle Oppio sorsero le terme di Traiano, che contribuirono a conservare alcuni ambienti della Domus Aurea. Rimasti nascosti fino al Rinascimento, vennero riscoperti da artisti come Raffaello e Pinturicchio, che si calavano dall’alto in quelle stanze sotterranee. Dai motivi decorativi copiati sulle pareti nacque il nome delle «grottesche»: un’inaspettata eredità artistica della Roma di Nerone, sopravvissuta alle successive trasformazioni della città.

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