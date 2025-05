Turista tedesco compie furto di una colonna a Roma: è stato arrestato mercoledì, cosa rischi il giovane 24enne

A Roma è successo l’impensabile. Un turista tedesco ha commesso un furto di una colonna romana, ritenuta un bene culturale di interesse storico e artistico. Il reperto pesava 30 chilogrammi. Il giovane è stato immediatamente fermato mentre lo trasportava in monopattino per le vie del centro della Capitale.

Furto di una colonna a Roma: cosa è successo

Un turista tedesco ha commesso un furto di una colonna romana che ha cercato di trasportarla in monopattino per le vie di Roma. Tuttavia, la fuga è durata poco in quanto le forze dell’ordine lo hanno visto e fermato immediatamente. Mercoledì è stato arrestato.

Il fattaccio è avvenuto in via Vittorio Veneto, strada del lusso nel centro di Roma, vicino al parco di Villa Borghese. Il 24enne è stato denunciato per il possesso di un “bene culturale di interesse storico e artistico”, secondo un comunicato dei Carabinieri di Roma.

Gli agenti hanno sequestrato l’opera che sarà sottoposta a ulteriori analisi per determinarne il luogo di provenienza. Proseguono le indagini.

Cosa rischia il turista

Il turista tedesco è stato arrestato ed ora rischia gravi conseguenze legali in Italia. Il gesto, infatti, costituisce un furto aggravato e, poiché si tratta di un bene culturale tutelato, la pena può arrivare fino a otto anni di reclusione, oltre a gravare sul lato economico del diretto interessato.

Essendo colto sul fatto per poi essere arrestato nell’immediato, il giovane potrà essere processato in Italia; in caso contrario, invece, le autorità italiane possono emettere un mandato di arresto europeo per chiedere l’estradizione dalla Germania.

Leggi anche: — Roma, finto tamponamento con lo scooter per rubare l’orologio: attenzione alla nuova truffa

Oltre alla condanna penale, il responsabile potrebbe essere anche obbligato a risarcire i danni allo Stato italiano. Inoltre, è possibile che tale gesto possa costargli il divieto di ingresso futuro nel Paese o nell’intera area Schengen.

Senza dubbio si tratta di un evento molto grave su cui bisogna riflettere e capire come agire affinché non capiti di nuovo.

FOTO: SHUTTERSTOCK