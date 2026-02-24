Colle di Tora è un borgo sul Lago del Turano a solo un’ora da Roma: case sull’acqua, vicoli in pietra e un’atmosfera che incanta.

In provincia di Rieti, a poco più di un’ora da Roma, c’è un luogo davvero magico: un piccolo borgo affacciato come un balcone naturale sul lago del Turano: Colle di Tora. Tra le sue casette affacciate direttamente sull’acqua, le sue viuzze in pietra e un’atmosfera che sembra essere sospesa nel tempo, è una meta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di relax, bellezza e autenticità!

Colle di Tora sul lago del Turano: un borgo sospeso sull’acqua, tra storia, natura e spiritualità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il borgo di Colle di Tora sorge su una penisola che si protende fin sulle acque smeraldine del Lago del Turano, un bacino artificiale creato negli anni ’30.

L’effetto è davvero spettacolare, dato che il borgo sembra fluttuare sul lago, immerso in un paesaggio che gli è valso il soprannome di “Piccola Svizzera laziale”.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Il suo fascino, però, va oltre la bellezza paesaggistica: la sua storia affonda le radici nell’antica città di Tora, ricordata già da Dionigi di Alicarnasso. In epoca medievale, conosciuto come Collepiccolo, il borgo fu dominato prima dai Brancaleoni, poi dagli Orsini e infine dai Borghese.

Ancora oggi è possibile visitare la chiesa di Santa Anatolia e i ruderi di un sepolcro romano, mentre la piazza centrale, Piazza Borghese, rappresenta il cuore del paese e punto panoramico privilegiato sul lago del Turano.

Quest’ultimo non è una semplice cornice, ma è la vera anima del borgo, dato che è attrezzato per la balneabilità e la sua visita completa, compresa la possibilità di fare gite in barca e noleggiare canoe o pedalò.

E, infine, come in tutto il Lazio, anche a Colle di Tora si mangia benissimo. Protagonista assoluto è il “fagiolo a pisello”, coltivato solo qui. Ma i piatti tipici sono tantissimi: pizzullu coll’erbe, polenta con salsiccia e funghi, gnocchi al castrato, arrosticini di pecora, castagne e cicoria selvatica!

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Photo Credits: Shutterstock