A un’ora da Roma, Colle di Tora è un borgo affacciato sul lago del Turano, con case sull’acqua, viuzze in pietra e un’atmosfera sospesa nel tempo.

In provincia di Rieti, a poco più di un’ora da Roma, c’è un luogo che sembra uscito da una cartolina: è Colle di Tora, un piccolo borgo che si affaccia come un balcone naturale sul lago del Turano. Qui le case si specchiano direttamente nelle acque, le viuzze in pietra si intrecciano tra scorci mozzafiato e il tempo pare essersi fermato. È un angolo nascosto del Lazio che conquista chiunque lo visiti, ideale per chi è alla ricerca di bellezza e autenticità, lontano dal caos cittadino. Le luci della sera si riflettono sul lago creando un’atmosfera rilassante e quasi fiabesca, mentre la natura circostante regala tranquillità e silenzio. Perfetto per una gita fuori porta o per una vacanza lenta e rigenerante, Colle di Tora è una perla a due passi dalla Capitale. Scopriamola insieme guardando il nostro nuovo video!

Leggi anche: –Weekend di festa a Colle di Tora: celebrazioni, eventi e emozioni per San Lorenzo

Photo Credits: Shutterstock