A Roma anche la colazione diventa arte: un rito che invita a rallentare, tra affreschi, angeli e sibille, bellezza e storia senza tempo.

Se Roma è spesso una città che ci invita a rallentare, anche nei gesti più quotidiani: fare colazione può diventare anche un’esperienza che va oltre il semplice rito mattutino, trasformandosi in un incontro diretto con l’arte, la storia e la bellezza. Tra luci soffuse, architetture rinascimentali e suggestioni pittoriche, esistono luoghi nei quali il primo caffè della giornata si può bere immersi in un’atmosfera che richiama affreschi, figure simboliche e visioni senza tempo. Tra arte e bellezza, tra angeli e sibille.

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La Sala delle Sibille al Chiostro del Bramante a Roma, per una colazione senza tempo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza Navona, in via della Pace c’è il Chiostro del Bramante. Ed ospita uno spazio in grado di unire ristorazione e arte contemporanea in modo sorprendente: La Sala delle Sibille. Si tratta un ambiente pensato per accogliere colazioni, brunch e pause gourmet all’interno di un’opera site-specific che avvolge completamente lo spazio. L’esperienza sensoriale è totale: pareti, colori e dettagli dialogano con l’architettura storica, creando un equilibrio tra passato e presente che rende ogni visita memorabile.

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Uno degli elementi più suggestivi de La Sala delle Sibille è il dialogo visivo con l’affresco delle Sibille di Raffaello, visibile dalla vicina Chiesa di Santa Maria della Pace. A questa presenza rinascimentale si affianca l’intervento contemporaneo di Fallen Fruit, che trasforma la sala in un vero e proprio “palazzo del piacere” visivo.

Sedersi a tavola anche per un semplice caffè, in questo contesto, significa vivere Roma da una prospettiva diversa: quella in cui l’arte si ammira ma non resta all’esterno, la si abita anche solo per il tempo di una colazione.

Fallen Fruit / David Allen Burns e Austin Young, Trappola d’Amore a Pleasure Palace, 2021 Tessuto stampato / Printed Fabric Misure ambientali / Variable Dimensions Commissionato da DART Chiostro del Bramante / Commissioned by Chiostro del Bramante Courtesy Fallen Fruit / David Allen Burns e Austin Young

Photo Credits: Enrica Panà, Giovanni De Angelis, Caffetteria Haizea Mariti