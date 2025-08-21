Roma è ricca di location per fare colazione come se stessi dentro un’opera d’arte: ecco dove sono e perché vale la pena visitarle

Avete mai pensato di fare colazione all’interno di una location che sembra un’opera d’arte? A Roma oggi è possibile grazie alla realizzazione di posti strepitosi dove potersi coccolare tra una visita culturale e storica in giro per la città eterna.

Dove fare colazione a Roma in location speciali?

Fare colazione, pranzare e cenare all’interno di un’opera d’arte a Roma è possibile in compagnia di angeli e sibille. Si tratta di una location unica e suggestiva, molto instagrammabile.

In Via della Pace a pochi km di distanza da Piazza Navona, vi è il Chiostro del Bramante che nel corso dell’anno ospita mostre, esperienze sensoriali e tante altre iniziative. Al suo interno vi è uno spazio realizzato per fare colazioni, brunch, pranzi e merende. Il bistrot prende il nome di Sala delle Sibille. Essa fa proprio riferimento all’omonima opera di Raffaello, sita nella vicina Chiesa di Santa Maria della Pace.

La Sala delle Sibille

La Sala delle Sibille è una location speciale all’interno del Chiostro del Bramante. Caratterizzata dall’opera site-specific di Fallen Fruit “Trappola d’Amore a Pleasure Palace”, è stata realizzata nel 2021 in occasione della mostra “Crazy”. Oggi è diventata una parte fondamentale del luogo da visitare e proprio lì le persone potranno gustarsi ottime colazioni, pranzi o cene.

La particolarità della sala è che da una delle finestre presenti nella stanza è possibile ammirare l’affresco “Le Sibille” di Raffaello sito nella Chiesa di Santa Maria della Pace accanto al Chiostro del Bramante.

Chiunque vi entri non potrà fare a meno di restare esterrefatti dalla bellezza del luogo e dalla cura dei dettagli e dei particolari riprodotti dagli artisti Fallen Fruit, David Allen Burns e Austin Young,

che prende il nome di Trappola d’Amore.

Il Chiostro del Bramante è in Via della Pace (Piazza Navona, Roma)

A pochi passi dai principali siti turistici della Capitale: Pantheon (8m a piedi), Piazza Campo de ‘Fiori (9m a piedi), Largo di Torre Argentina (10m a piedi), Fontana di Trevi (14m a piedi), Castel Sant’Angelo (9m a piedi).

