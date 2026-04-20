La classifica globale dei viaggi in famiglia: un sito italiano, che non è il Colosseo, in cima alle preferenze (ma l’Italia è fuori dalla top ten).

Una nuova classifica globale dei luoghi più family‑friendly per i viaggi in famiglia ha ribaltato tutte le aspettative: il sito italiano che si prende la vetta non è il Colosseo, ma un tesoro forse meno noto che si aggiudica però il primo posto tra le mete per genitori e bambini. Proviamo ad andare a scoprire quali sono le destinazioni che hanno conquistato i voti dei viaggiatori con bambini e perché l’Italia può vantare una posizione di rilievo senza dover ricorrere alla capitale dell’Impero.

La classifica globale dei viaggi in famiglia: non c’è il Colosseo e l’Italia è fuori dalla top ten

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La classifica globale dei viaggi in famiglia è stata ideata dagli esperti di iCandy, specialisti di passeggini per bambini, che hanno lanciato il nuovo indice globale dei luoghi family‑friendly. Ed è tutta a trazione americana.

Il Grand Canyon South Rim, negli Stati Unitidomina la graduatoria grazie alla presenza di passerelle accessibili, scuolabus con rampe, fasciatoi e un punteggio quasi perfetto di 4,9/5, con un costo d’ingresso per famiglia di circa 30 euro. Il sito offre anche una gamma di alloggi – hotel, lodge, cabine o campeggi – ideale per soggiorni prolungati.

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Seguono altre icone statunitensi: il Griffith Observatory di Los Angeles, con mostre interattive e ingresso gratuito, e il National Mall di Washington D.C. L’Asia non resta indietro: la Città Proibita in Cina, il Taj Mahal con stanza per l’allattamento, la Moschea Hassan II in Marocco, il santuario Fushimi Inari oltre al Parco di Nara in Giappone, dove i cervi diventano compagni di visita. Un dato curioso: il Regno Unito porta ben sei luoghi nella top 50, dimostrando un’attenzione particolare alle esigenze delle famiglie.

Anche se il Colosseo – a sorpresa – non compare tra i primi posti, l’Italia si difende bene nella top 50: Pompei conquista il 12° posto, in quanto in grado di offrire un’immersione nella storia antica con servizi pensati ai più piccoli.

I Musei Vaticani e Piazza San Pietro si collocano al 27° posto, combinando cultura, spiritualità e aree di riposo per famiglie. Piazza San Marco a Venezia si piazza al 43° posto, mentre il Colosseo stesso arriva al 46° e la Mole Antonelliana a Torino chiude al 50°.

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