Nasce Civita Explorer, un portale per conoscere a trecentosessanta gradi Civita Castellana, uno dei borghi più belli del Lazio

A circa un’ora da Roma si trova un borgo di grande fascino dal punto di vista architettonico, paesaggistico e culturale: Civita Castellana.

Il paese, situato in provincia di Viterbo, si sviluppa su una roccia tufacea. Numerosi i monumenti e le attrazioni da scoprire… e perché non farlo con CivitaExplorer, il nuovo portale dedicato esclusivamente alla cittadina della Tuscia?

CivitaExplorer: il nuovo sito dedicato a Civita Castellana

CivitaExplorer è un progetto nato dalla passione di due giovani del posto, Beatrice Manocchio e Andrea Cavalieri, che hanno deciso di dare vita ad un’iniziativa concreta, utile non solo ai turisti, ma anche ai cittadini stessi.

L’idea, nata per caso, è diventata realtà: Civitaexplorer è una piattaforma pensata per offrire un’esperienza completa, autentica e personalizzata.

“Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio – spiegano i due ragazzi– e che CivitaExplorer cresca sempre di più. Civita Castellana è un paese dalle mille sfaccettature, ricco di storia, arte, natura e tradizioni. È un peccato che spesso non venga valorizzato come merita. Il nostro obiettivo è farlo conoscere sotto ogni punto di vista e contribuire all’arrivo di nuovi turisti”.

Il sito www.civitaexplorer.com è già online ed ha una struttura chiara e intuitiva. Al suo interno, gli utenti possono esplorare diverse sezioni tematiche:

COSA VEDERE – Una guida aggiornata ai principali luoghi d’interesse.

GUIDE TURISTICHE – Contatti di guide locali certificate che possono rendere il tuo soggiorno a Civita Castellana unico.

STORIA E TRADIZIONI – racconti sulle origini del paese, feste popolari e tanto altro ancora.

CURIOSITÀ – Raccolta di aneddoti, personaggi storici, aspetti poco noti del borgo.

EVENTI LOCALI – Calendario aggiornato di manifestazioni, sagre, mostre e appuntamenti culturali.

Prossimamente saranno inserite altre sezione come: RICETTE, DOVE DORMIRE, DOVE MANGIARE e PERCORSI ITINERANTI.

Civita Castellana, perché è la città delle ceramiche?

Quando si parla di Civita Castellana viene spontaneo fare riferimento alla ceramica che da secoli è una costante del paese. La storia rimanda al tempo dei falisci che già lavoravano l’argilla per costruire utensili. Gli storici considerano il 1700 l’anno della svolta , in quanto fu permesso di scavare argille plastiche presso il monte Soratte e di conseguenza fu possibile realizzare opere pregiate.

La posizione strategica di Civita Castellana ha fatto sì che venisse trovato del materiale utile per lo sviluppo della ceramica, come l’argilla plastica grigia e gialla, ossido di ferro e caolino puro, cioè un’argilla bianca che è la materia prima più importante per l’industria ceramica.

Fino a qualche anno fa nel comprensorio erano presenti 82 aziende ceramiche, di cui 30 nel comparto igienico-sanitario; 21 nella stoviglieria; 1 nelle piastrelle e 30 nella ceramica artigiana artistica e manufatti minori.

Civita Castellana è uno dei borghi da scoprire ogni giorno dove la bellezza del territorio si unisce alle tradizioni e al mondo della ceramica.

FOTO: SHUTTERSTOCK