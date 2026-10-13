Civita di Bagnoregio, la “città che muore”, rinasce insieme a Bolsena: un titolo prestigioso offre nuove prospettive per i borghi del Lazio.

Per anni Civita di Bagnoregio è stata raccontata attraverso un soprannome che pareva lasciare pochissimo spazio alla speranza: la “città che muore”. Ora, insieme a Bolsena, è riuscita a conquistare un titolo prestigioso che ci racconta una storia di rinascita. Un traguardo che cambia il modo di guardare a questi luoghi del Lazio e che ci invita a immaginarne il futuro.

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Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028: il successo di Civita di Bagnoregio e Bolsena

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Civita di Bagnoregio e Bolsena sono state proclamate Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028 con il progetto «Arte che viene, arte che va».

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La candidatura congiunta ha superato città come Capri, Padova e Pozzuoli e riceverà un milione di euro per le iniziative culturali previste.

Per Civita di Bagnoregio, che conta appena quattordici residenti, è un riscatto simbolico. Da “città che muore”, soprannome che deriva dall’erosione dello sperone di tufo sul quale sorge, circondato dalla Valle dei Calanchi, si è così giunti a una meravigliosa conquista. Bolsena porta invece in questa alleanza il fascino del lago vulcanico, dei vicoli medievali e della Basilica di Santa Cristina.

Il progetto punta a fare dell’arte una presenza stabile nel territorio: opere e iniziative nasceranno dal dialogo con paesaggio, storia e comunità. Le creazioni entreranno nel patrimonio pubblico, lasciando un’eredità che mira ad andare ben oltre il 2028.

Al centro ci sono anche formazione, giovani e contrasto allo spopolamento. I sindaci Luca Profili e Andrea Di Sorte hanno infatti immaginato nuove opportunità che permettano ai ragazzi di continuare a vivere nei loro paesi. Per la Tuscia si apre così una prospettiva di crescita culturale, da tradurre in benefici concreti per chi la abita.

Photo Credits: Shutterstock

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