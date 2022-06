City Adventure: l’App che ti fa scoprire Roma in modo divertente, con smartphone alla mano

Arriva City Adventure, la nuova app che propone una caccia al tesoro smart e innovativa tra le strade nascoste di Roma vincitrice del bando Vitamina G di Regione Lazio

City Adventure – Play, Shoot, Discover, Win è la nuova app che trasforma la città di Roma in una caccia al tesoro smart. Un’applicazione che coniuga il gaming interattivo allo slow tourism volto alla scoperta della Città Eterna. Tra antiche botteghe, indovinelli e tecnologia, City Adventure applica il processo di gamification al turismo, proponendo un’innovativa caccia al tesoro virtuale tra le strade della Capitale.

Il progetto è stato sviluppato grazie ad un’idea dell’Associazione Under-35 Rumore, vincitrice del bando Vitamina G, nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù.

City Adventure: l’app sviluppata dall’Associazione Under-35 Rumore che promuove un nuovo turismo smart tra le strade di Roma grazie alla riscoperta del volto nascosto della Capitale e ad una caccia al tesoro immersiva e interattiva. Photo Credits: via Comunicazione GenerAzioni Giovani

Enigmi, indovinelli e quiz sul volto inedito di Roma potranno essere risolti da tutti coloro che installeranno l’app dagli store iOS e Android a partire dallo scorso 16 giugno 2022. Quest e missioni in-game che possono essere trasformate in vere e proprie gare virtuali fatte di punti, classifiche e visibilità social.

Il primo percorso, riguardante il Rione Monti, è già disponibile per chiunque voglia intraprenderlo. L’utente verrà diretto in un itinerario di 10, 15 o 20 tappe, generato di volta in volta in maniera unica e casuale. Prossimamente, due nuovi viaggi romani verranno inseriti: a partire da luglio 2022 potrà svilupparsi il percorso tra i Rioni Parione, Ponte, Regola e Ghetto; a partire da settembre 2022 verrà programmato l’itinerario tra i Rioni Campo Marzio, Sant’Eustachio, Colonna e Pigna.

Per accedere non bisogna far altro che scaricare l’App City Adventure – Play, Shoot, Discover, Win, creare un nuovo account ed effettuare la propria scelta. È anche possibile giocare in squadra, utilizzando uno smartphone che faccia da guida per il gruppo al fine di portare a termine una caccia al tesoro collettiva.

Non a caso, si tratta di un’applicazione al contempo innovativa ed educativa, volta allo sviluppo e la promozione di un turismo esperienzale ed immersivo, con una soluzione smart basata sulla geolocalizzazione accessibile e completa per tutte le generazioni!

Photo Credits: via Comunicazione GenerAzioni Giovani