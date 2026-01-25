Quali sono le città più romantiche al mondo? Roma è nella top ten e conquista un posto d’onore, ma non guida la classifica.

Quali sono le città più romantiche al mondo? L’amore non ha un indirizzo preciso, anche se spesso si nasconde nei dettagli che fanno la differenza, come una passeggiata, una cena, una vista particolare… insomma, l’atmosfera può essere decisiva. E in un mondo così grande ci sono città che sanno essere più romantiche di altre. Tra esse un posto d’onore spetta di sicuro a Roma. Anche se non è certo la città eterna a guidare questa particolare classifica…

Quali sono le città più romantiche al mondo? Roma è in classifica (ma non è in testa)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo una ricerca condotta dagli esperti di trasporti di Mozio, la città più romantica al mondo è Venezia, con un punteggio di 9,65 su 10. Il fascino dei canali, l’architettura e l’atmosfera “da film” la rendono imbattibile. Al secondo posto c’è Firenze, mentre Marrakech (in Marocco) completa il podio. Roma si piazza quarta, a pari merito con Udaipur, in India, spesso definita la “Venezia dell’Est”.

Lo studio in questione ha analizzato diversi fattori per determinare il punteggio di ogni città, ovvero il numero di hotel e ristoranti romantici su TripAdvisor, la quantità di attività e cose da fare per coppie e un’analisi delle ricerche su Google relative ai matrimoni.

Roma è solo quarta ma riesce a battere Parigi, da sempre considerata la “città dell’amore” ma che in questa top ten è soltanto al nono posto. La Città Eterna, dunque, la supera e si prende una posizione di prestigio, confermandosi una meta perfetta per le coppie che cercano bellezza, atmosfera e quel senso di eternità che solo la Capitale sa regalare.

Nella classifica compaiono anche due città britanniche, Edimburgo (quinta) e Londra (sesta), mentre più in basso troviamo San Francisco (ottava) e Vienna (decima).

Photo Credits: Shutterstock