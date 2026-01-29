Qual è la città italiana dove si vive meglio al mondo? In classifica Roma resta nelle retrovie, dietro anche ad altre città del nostro Paese.

Stabilire qual è la città italiana dove si vive meglio non è solo una questione di percezioni, ma di dati e statistiche che di solito mettono a confronto qualità della vita e costo quotidiano. L’ultima classifica internazionale a riguardo, però, non ha fatto altro che cogliere di sorpresa molti italiani: non solo Roma è indietro nelle classifiche, ma è stata superata da alcune altre città del nostro Paese.

La città italiana dove si vive meglio non è Roma: qual è

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’indice annuale di Numbeo 2026 analizza centinaia di città nel mondo valutando fattori come potere d’acquisto, affitti, sicurezza, qualità dell’assistenza sanitaria, inquinamento, clima e tempi di percorrenza nel traffico. A dominare la classifica globale sono i Paesi Bassi: al primo posto assoluto si piazza L’Aia, seguita da Eindhoven e Utrecht, con un forte primato europeo.

Per l’Italia il quadro si fa decisamente più complesso: la città italiana che ottiene il miglior posizionamento è Trieste, che si colloca comunque molto lontana dalla vetta mondiale, intorno alla 141ª posizione. Dietro di lei si posizionano Genova e Firenze. Roma compare solo dopo – tra la 160ª e la 170ª posizione – con un risultato che pesa se si considera il ruolo della Capitale come centro politico, culturale e turistico del Paese.

Il piazzamento basso di Roma non è una novità e, anzi, riflette alcune criticità strutturali ormai note da tempo: traffico elevato, tempi di spostamento lunghi, servizi spesso percepiti come insufficienti e un equilibrio complesso tra costi e qualità. Anche se la Capitale non raggiunge i livelli estremi di altre città italiane sul fronte del costo della vita, non riesce comunque a distinguersi in positivo nei parametri chiave dell’indagine.

Peggio fanno Milano e Napoli, però. Il capoluogo lombardo, ad esempio, risulta fortemente penalizzata dal rapporto prezzo/reddito immobiliare, mentre quello campano soffre per inquinamento, sicurezza e traffico. Roma resta in una posizione intermedia, ma ben lontana dall’eccellenza.

