Chi l’ha detto che al circo non ci sono più animali? Dal 23 dicembre fino al 18 febbraio 2024 nella Capitale a Tor Di Quinto è presente il circo Atmosphere. Si tratta di un’iniziativa originale e ricca di magia e divertimento, il primo circo senza animali a Roma.

Che cos’è il circo senza animali a Roma?

Il circo Atmosphere è senza animali veri ma virtuali. L’idea è nata da Francesco Vassallo, membro di una famiglia di circensi che dopo aver lavorato a lungo all’interno del circo ed aver riflettuto su come trovare un’alternativa affinché il mondo circense non morisse, grazie all’aiuto di esperti, ha trovato una soluzione: realizzare uno spettacolo in cui la tradizione e la modernità si uniscano.

Il progetto consiste nel proiettare gli animali su una grande rete che circonderà l’intera pista, mostrandoli come se fossero reali e dando la possibilità al pubblico l’illusione di poterli toccare. In due momenti dello spettacolo usciranno le creature.

Nella prima parte saranno presentati gli animali acquatici e gli spettatori avranno l’impressione di nuotare con otarie, megattere, delfini, tartarughe e uno squalo bianco.

Nella seconda parte, invece, non mancheranno maestosi cavalli, dromedari, leoni, elefanti, dromedari, tigri e orsi polari.

Com’è nato il circo con gli animali virtuali?

Il progetto del circo senza animali veri ma virtuali di Francesco Vassallo non è il primo nella storia. Infatti, nel 2017 è stato Bernhard Paul, direttore del Roncalli Circus. All’epoca si è rivelato un vero successo tanto che da quel momento tante compagnie circensi hanno adottato tale pratica per abbandonare definitivamente lo sfruttamento di animali nei loro show.

Il circo con gli animali in Italia è vietato?

Attualmente in Italia non è vietato avere animali all’interno dei circhi. Infatti la legge vigente è ancora la n. 337 del 1968. Tuttavia, sono sempre di più le campagne di sensibilizzazione sull’argomento soprattutto dopo alcuni episodi verificatosi nell’ultimo periodo come quello a Ladispoli, quando il leone Kimba era fuggito dal tendone del circo Rony Roller. Un team di esperti hanno recuperato l’animale dopo cinque ore attraverso la sedazione.

FOTO: SHUTTERSTOCK