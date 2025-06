Il Circo Massimo pronto ad accogliere oltre 50 mila persone per i concerti previsti in estate: chi si esibirà

L’estate romana è già iniziata e con essa i tanti concerti previsti in varie zone di Roma, tra cui il Circo Massimo che accoglierà 11 concerti in soli 22 giorni. Un bel record per l’antico circo romano, sito tra il Palatino e l’Aventino. Chi sono i cantanti che si esibiranno in questo contesto magico?

Tutti i concerti 2025 al Circo Massimo

Sabato 7 giugno 2025 Gazzelle ha inaugurato la stagione dei concerti al Circo Massimo. L’artista indie da anni ha conquistato il pubblico italiano, affermandosi nel panorama musicale nazionale.

A seguire si esibiranno all’“Arena Circo Massimo” i Duran Duran il 15 e 16 giugno, 18 giugno Brunori Sas, 23 e 24 giugno Zucchero, 25 giugno Gigi d’Alessio, 26 giugno Gianna Nannini, 29 giugno e 1 ° luglio Achille Lauro, 6 luglio Tony Effe, 7 luglio Fabri Fibra.

Ma cosa ne sarà dell’inquinamento acustico?

Tra polemiche e proroghe

Per realizzare un concerto sono necessari determinati permessi e fattori favorevoli. Infatti, secondo le norme vigenti, gli uffici possono concedere delle deroghe per un massimo di tre giorni consecutivi, “ripetibili nello stesso sito con un intervallo temporale non inferiore a 10 giorni”. Tali condizioni sono ben diverse dal programma previsto all’“Arena Circo Massimo” che vedrà 11 concerti in appena 22 giorni.

In che modo la Giunta comunale ha ovviato al problema? E’ stata preparata una memoria di Giunta per avere il riconoscimento del pubblico interesse per l’evento e richiedere al dipartimento Ambiente una deroga a quanto previsto dal “regolamento di disciplina e gestione del rumore ambientale”.

A tal proposito non sono mancate polemiche da parte dei cittadini. Sono stati firmati esposti da parte dei comitato del quartiere per fermare i concerti soprattutto dopo quanto accaduto nell’estate 2023 con l’esibizione di Trevis Scott. I residenti avrebbero denunciato i disagi che questi eventi arrecano a loro e alla zona.

Tuttavia bisogna considerare che questi appuntamenti estivi celebrano la città di Roma e, come ha affermato l’assessore Alessandro Onorato: “Bisogna considerare anche l’interesse collettivo”.

