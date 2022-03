CinEU Forum dal 2 al 30 aprile allo spazio SCENA di Regione Lazio

CinEU Forum: nello Spazio Scena di Regione Lazio il nuovo cinema italiano incontra i giovani per un comune percorso di dialogo e integrazione

Dal 2 al 30 aprile 2022 a Roma arriva la prima edizione di CinEU Forum nella cornice di SCENA, spazio polivalente della Regione Lazio. Si tratta di una manifestazione dedicata ai giovani, all’Europa, all’integrazione, ai diritti LGBTQIA+ e alla solidarietà intergenerazionale attraverso le giovani eccellenze del nuovo cinema italiano.

LEGGI ANCHE: — Visual Memory Maps, alla scoperta dei borghi del Lazio: si parte il 1 Aprile da Subiaco

I giovani, l’Europa, la partecipazione democratica, i diritti LGBTQIA+, la solidarietà intergenerazionale: questo e molto altro presenteranno le giovani eccellenze del nuovo cinema Italiano con CinEu Forum, a Roma dal 2 al 30 aprile. Photo Credits: Adler Entertainment via Comunicazione GenerAzioni Giovani

CinEU Forum: l’appuntamento con le giovani eccellenze del nuovo cinema italiano

CinEU Forum è un appuntamento che ci terrà compagnia presso Scena, in via degli Orti d’Alibert a Roma, lo spazio polivamente della Regione Lazio. Per quattro fine settimana si alterneranno proiezioni, ospiti, testimoni, artisti e protagonisti delle nuove visioni.

L’iniziativa – nata in collaborazione con l’Ufficio Cinema della Regione Lazio, è parte della campagna di comunicazione #StandForSomething, per la sensibilizzazione e la promozione dell’impegno civico dei giovani nelle politiche europee nel contesto della Conferenza Sul Futuro dell’Europa (www.istandfor.eu).

Si tratta di uno spazio attraverso il quale le nuove leve della cinematografia italiana parleranno di temi a forte rilevanza giovanile attraverso la proiezione di film affiancati da panel tematici e ospiti di rilevanza sociale e politica. Giovani, Europa, integrazione, diritti LGBTQIA+, solidarietà intergenerazionale sono soltanto alcuni dei temi che verranno affrontati mettendo al centro i ragazzi.

Il programma dell’evento e come prenotare l’ingresso

Il 2 aprile CinEU Forum comincia con la proiezione de Il Padre d’Italia di Fabio Mollo, un film a tema LGBTQIA+. Seguirà Aquile Randagie di Gianni Aureli, venerdì 8 aprile, sul tema della partecipazione giovanile attraverso lo scoutismo.

Il 15 aprile sarà la volta di Buon Vento di Andrea Caciagli, sul tema dell’integrazione europea e del federalismo continentale. Sabato 30 aprile si chiuderà con Regina di Alessandro Grande, riguardante l’occupazione giovanile e la solidarietà intergenerazionale.

L’ingresso per ciascun appuntamento sarà prenotabile nei giorni precedenti all’evento attraverso due modalità: tramite l’app LAZIO YOUth CARD, per i possessori dell’omonima carta giovani della Regione Lazio e tramite i canali dello spazio SCENA.

Photo Credits: Good Films, Adler Entertainment via Comunicazione GenerAzioni Giovani