Il Cinema in Piazza 2025 si conferma così non solo una delle rassegne cinematografiche più amate della capitale, ma anche uno spazio culturale accessibile, libero e coinvolgente. Un invito a ritrovarsi sotto le stelle, tra cinema d’autore, dialoghi e partecipazione civile. Tutto gratuitamente

Torna anche nell’estate 2026 Il Cinema in Piazza, uno degli appuntamenti culturali più attesi della Capitale. La rassegna, giunta alla sua dodicesima edizione e organizzata dalla Fondazione Piccolo America, si svolgerà dal 28 maggio al 12 luglio 2026 portando il grande cinema in alcuni dei luoghi simbolo di Roma.

Un’iniziativa che unisce centro e periferie attraverso il linguaggio del cinema, con proiezioni gratuite ogni sera alle ore 21.15 e un ricco calendario di incontri, ospiti internazionali e film da tutto il mondo.

Le arene del Cinema in Piazza

La manifestazione si sviluppa su tre principali arene all’aperto:

Piazza San Cosimato a Trastevere

a Trastevere Parco della Cervelletta a Tor Sapienza

a Tor Sapienza Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia

A queste si aggiungono le proiezioni speciali al Cinema Troisi, che completano la programmazione con eventi e appuntamenti dedicati.

Il programma: cinema internazionale e incontri

Ogni sera il pubblico potrà assistere a film italiani e internazionali, molti dei quali in versione originale sottotitolata. La programmazione prevede inoltre la presenza di ospiti internazionali, registi, attori e autori provenienti da diversi Paesi.

Le proiezioni saranno accessibili gratuitamente e pensate per un pubblico ampio e trasversale, con un’attenzione particolare al dialogo tra culture e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

Cinema gratuito tra centro e periferie

Il progetto si conferma anche per il 2026 come uno dei più importanti esempi di cinema diffuso a Roma, capace di trasformare piazze e parchi in sale a cielo aperto e di coinvolgere quartieri diversi della città.

Per informazioni e programma completo è possibile consultare il sito ufficiale: ilcinemainpiazza.it.



Il programma dettagliato disponibile sul sito ufficiale, clicca qui