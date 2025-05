Il Cinema in Piazza 2025 si conferma così non solo una delle rassegne cinematografiche più amate della capitale, ma anche uno spazio culturale accessibile, libero e coinvolgente. Un invito a ritrovarsi sotto le stelle, tra cinema d’autore, dialoghi e partecipazione civile. Tutto gratuitamente

Dal 1° giugno al 13 luglio Roma si trasforma in una sala cinematografica a cielo aperto con l’edizione 2025 de Il Cinema in Piazza, la rassegna gratuita organizzata dalla Fondazione Piccolo America, che da undici anni anima l’estate romana con proiezioni, incontri e ospiti d’eccezione.

Saranno ancora una volta piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia – affiancati dal Cinema Troisi – i luoghi simbolo di questa manifestazione a ingresso libero. Le proiezioni inizieranno ogni sera alle 21:15, dal mercoledì alla domenica, con film in lingua originale sottotitolati e classici italiani con sottotitoli in inglese, per un pubblico sempre più eterogeneo, tra residenti, turisti e visitatori del Giubileo 2025.

Con 94 proiezioni totali e 35 incontri speciali (di cui 7 al Troisi), l’edizione 2025 raddoppia i numeri dell’anno precedente, mantenendo intatta la sua anima popolare. Il focus di quest’anno? Le sottoculture e il loro racconto sul grande schermo: dai guerrieri urbani di The Warriors di Walter Hill agli hooligans raccontati da Lexi Alexander.

Si parte con Cortellesi, si chiude con Marinelli

L’inaugurazione, domenica 1° giugno, sarà affidata a Paola Cortellesi, che a San Cosimato presenterà con Antonio Monda Una giornata particolare di Ettore Scola, restaurato in 4K. A seguire, il 2 giugno, spazio al regista francese Leos Carax con la sua “Carta bianca” al Cinema Troisi: Une chambre en ville di Jacques Demy.

Il testimone passerà poi a Michele Riondino, che aprirà Monte Ciocci con la sua opera prima Palazzina LAF, insieme a Vanessa Scalera e ai lavoratori dello spettacolo, in un dibattito sul futuro del cinema italiano.

Tra gli eventi più attesi:

L’8 giugno alla Cervelletta un omaggio a David Lynch , recentemente scomparso.

, recentemente scomparso. Il 14 giugno a Monte Ciocci il cult Tre metri sopra il cielo con Luca Lucini , Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Augenti .

, e . Il 16 giugno, incontro sul futuro dell’Europa con Slavoj Žižek e Lorenzo Marsili , seguito dalla proiezione di City Lights di Chaplin.

e , seguito dalla proiezione di City Lights di Chaplin. Il 19 giugno, i fratelli D’Innocenzo presenteranno la loro serie Dostoevskij.

presenteranno la loro serie Dostoevskij. Il 21 giugno, Margherita Vicario debutterà alla regia con Gloria! a Monte Ciocci.

debutterà alla regia con Gloria! a Monte Ciocci. Il 26 giugno, il regista Bennett Miller sarà alla Cervelletta per parlare di Capote, a vent’anni dalla sua uscita.

sarà alla Cervelletta per parlare di Capote, a vent’anni dalla sua uscita. L’11 luglio Alba Rohrwacher sceglie A Woman Under the Influence per la sua Carta Bianca a San Cosimato.

Il 12 e 13 luglio, chiusura in grande stile al Parco della Cervelletta: Joe Wright e Luca Marinelli accompagneranno il pubblico tra le pagine e le immagini di M – Il figlio del secolo, per un epilogo tra cinema, letteratura e memoria storica.



Il programma dettagliato disponibile sul sito ufficiale, clicca qui