A Roma torna il cinema gratis con Alberto Sordi: 12 film all’aperto nel giardino della Casa Museo dedicata all’attore.

Cinema all’aperto (completamente gratis), Roma e Alberto Sordi: tre ingredienti che a giugno diventano un appuntamento gratuito da segnare in agenda. Nel giardino della Casa Museo dedicata all’attore romano arriva una rassegna con 12 film, pensata per riportare sul grande schermo alcuni titoli simbolo della sua carriera. Un’occasione per vivere una serata estiva tra memoria, commedia e fascino capitolino.

Roma, cinema gratis all’aperto: dal 15 giugno torna “Il grande cinema di Alberto Sordi”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Manca poco all’avvio della rassegna “Il grande cinema di Alberto”, in programma dal 15 al 27 giugno 2026 nella Casa Museo Alberto Sordi, in via Claudio Marcello. Le proiezioni si terranno ogni sera alle 21:00, all’aperto, nel parco della villa. In caso di pioggia, l’evento si sposterà all’interno del Teatro di Villa Sordi.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Il percorso, curato da Luca Verdone, ruota intorno al tema “amori, passioni, disillusioni…” e attraversa decenni di cinema italiano. Si parte il 15 giugno con Mio figlio Nerone, per poi proseguire con titoli come Il seduttore, Le coppie, Souvenir d’Italie, Amore mio aiutami e Venezia, la luna e tu.

La seconda parte della rassegna accompagnerà il pubblico verso alcuni dei personaggi più celebri, malinconici e irresistibili interpretati da Sordi. In calendario ci sono anche Brevi amori a Palma di Majorca, Io e Caterina, Una botta di vita, Fumo di Londra, Il diavolo e, in chiusura il 27 giugno, Polvere di stelle.

L’ingresso è assolutamente libero, ma la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare bisogna inviare una richiesta all’indirizzo email comunicazione@fondazionemuseoalbertosordi.org: la prenotazione sarà da ritenersi valida solo dopo aver ricevuto conferma via mail. Una piccola procedura necessaria per godersi gratuitamente, sotto le stelle, il volto più romano e popolare del nostro cinema.

LEGGI ANCHE: Emozioni sotto le stelle a Parco Labia: torna il cinema all’aperto gratuito

Photo Credits: Shutterstock