Estate Romana 2021, cinema all’aperto: la programmazione delle arene della Capitale

Cinema all'Aperto: ecco tutte le iniziative e le proiezioni da non perdere nelle arene di Roma per l'estate 2021.

In estate, il cinema all’aperto è uno di quei piccoli piaceri dei quali non vorremmo mai privarci: a Roma, poi, esistono talmente tante iniziative volte a proiettare film di ogni genere che è impossibile non trovare qualcosa di veramente interessante. Che amiate una pellicola d’essai o che siate appassionati di blockbuster, niente paura. Armatevi di pop corn e andiamo a scoprire insieme le proiezioni più interessanti dell’estate romana 2021.

Cinema all’aperto Roma 2021: il programma all’Arena ‘Ettore Scola’ Casa del Cinema

Partiamo dall’Arena ‘Ettore Scola’ di Casa del Cinema, che per l’estate di Roma 2021 ha messo al centro della sua programmazione ben tre mesi di grande cinema internazionale, senza dimenticarsi di celebrare il centenario della nascita di Nino Manfredi.

Quest’estate, l’Arena presenterà ogni sera un percorso diverso ad ingresso gratuito, dove saranno proiettati film provenienti da India, Germania, Albania, Lituania, Bulgaria, Irlanda, Slovenia… Un’occasione vera per scoprire le culture cinematografiche di tutto il mondo.

Cinevillage Arena Parco Talenti Roma

Fino al 5 settembre, all’interno del Parco Talenti, in via Arrigo Cajumi – angolo via Ugo Ojetti, AGIS e ANEC Lazio hanno organizzato la terza edizione del Cinevillage Parco Talenti.

Si tratta di un progetto promosso da Roma Culture, durante il quale saranno proiettate numerose pellicole. Innanzitutto, grazie alla collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, sarà presentata una sezione dedicata alla proiezione di film candidati e premiati con il prestigioso riconoscimento. Inoltre, durante “Una settimana da Oscar” saranno proiettate anche pellicole recenti vincitrici della statuetta più ambita.

Protagonisti di rilievo del panorama cinematografico italiano incontreranno il pubblico e racconteranno i lavori proposti, basti pensare a Gabriele Muccino, Pietro Castellitto, Federico Zampaglione, Matteo Rovere, Ivano De Matteo, Alex Infascelli, Matteo Garrone, Francesco Bruni, Paolo Ruffini, Massimiliano Bruno, Luca Miniero, Davide Del Degan e Giovanni Calcagno.

Il prezzo del singolo biglietto è di 5 euro, con la possibilità di acquistare un abbonamento a 40 euro (10 ingressi) o 22 euro (5 ingressi).

Arena galleggiante Roma 2021 Eur

Fino al 9 settembre, all’Eur si terrà il TimVision Floating Theatre – Summer Fest, l’unica arena galleggiante italiana in un contesto urbano.

In programma film cult, classici, rassegne a tema e film di genere, anteprime, esordi e proposte originali provenienti da tutto il mondo. Non mancheranno incontri speciali con registi e attori che accompagneranno l’inizio delle proiezioni.

Tra gli eventi di luglio anche un ciclo dedicato ai film restaurati di Wong Kar-Wai grazie alla Tucker Film, tra i quali “In the Mood for Love”, in occasione dei 20 anni dall’uscita, “Hong Kong Express”, “Happy Together” e “Angeli perduti”. Ci sarà inoltre l’omaggio, organizzato insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia, a due grandi interpreti del cinema italiano: Monica Vitti e Nino Manfredi con le proiezioni delle versioni restaurate de “La ragazza con la pistola” di Mario Monicelli e “Pane e cioccolata” di Franco Brusati.

Il Floating Theatre è ideato e organizzato da Alice nella città in collaborazione con Eur Spa. Main partner TIMVISION. La tariffa è di 6 € + 1,50 € di diritti di prevendita. I biglietti si possono acquistare esclusivamente online sul sito del Floating Theatre.

Piazza San Cosimato: Cinema in Piazza 2021

In piazza San Cosimato a Trastevere, sono già accese le stelle del Grande Cinema con le proiezioni del Piccolo America, ad ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria).

Verranno proposti film italiani ed internazionali, con alcune proiezioni di Classici Disney e capolavori d’animazione dedicate alle famiglie!

Parco di Monte Ciocci

Il Piccolo America ha in programma una serie di proiezioni e di cinema all’aperto anche al Parco di Monte Ciocci, nel luogo in cui Ettore Scola girò “Brutti, sporchi e cattivi”, con la vista sul Cupolone e un po’ più vicini alle stelle.

Protagoniste, fino al 25 luglio, sono la natura e la biodiversità viene preservata, grazie alla gestione dell’Ente Regionale RomaNatura. Uno schermo nel verde che proietterà i film di Mario Monicelli, le animazioni per i più piccoli della Laika e i capolavori di Emir Kusturica e Charlie Kaufman.

L’ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Roma Cinema all’Aperto: la Saga di Harry Potter alla Cervelletta

Nel Castello di Roma Est alla Cervelletta, fino al 25 luglio sarà proiettata invece l’intera maratona degli otto film della serie di Harry Potter.

Il 16 luglio sarà proiettato Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Gli ultimi due film (le due parti di Harry Potter e i Doni della Morte) andranno in scena il 18 luglio e il 25 luglio.

Arena Garbatella: il programma del cinema all’aperto 2021

Fino al 31 luglio, in piazza Benedetto Brin alla Garbatella, torna il cinema all’aperto, parte del palinsesto culturale dell’Estate Romana 2021-22.

Saranno presentati i migliori film della stagione cinematografica, con particolare attenzione alla produzione indipendente italiana ed europea, dando alla cittadinanza la possibilità di vedere sul grande schermo pellicole cinematografiche di grande qualità ed i film che di solito vengono destinati ai cinema d’essai. Verranno proiettati quindi i film più rappresentativi della scorsa stagione, fra cui opere segnalate al David di Donatello e vincitrici di premi cinematografici e quelle di giovani registi emergenti.

I biglietti possono essere acquistati direttamente all’arena Garbatella dalle ore 20,30 oppure online (prezzo intero: 6 €, prezzo ridotto: 5 €).

Arena Nuovo Sacher

Fino al 1° agosto, l’Arena del Nuovo Sacher di Nanni Moretti. Saranno proiettati diversi film del 2020, con particolare attenzione alla qualità e presentando spesso le versioni originali con sottotitoli in italiano.

Un appuntamento ormai imperdibile per tutti i cinefili, romani e non. I biglietti possono essere acquistati soltanto online (QUI).

