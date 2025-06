Torna il cinema all’aperto a Roma: ecco quali sono i film in programma per l’estate 2025, tutti i dettagli

Con l’estate è tornata anche la programmazione dei film all’aperto a Roma. La stagione 2025 è iniziata e fino ad ottobre turisti e romani avranno la possibilità di trascorrere una serata all’insegna del piacere nei pressi di Trastevere, Monte Ciocci e Parco Degli Acquedotti davanti ad un maxischermo e pop corn. Torna il cinema all’aperto: scopriamo tutti i dettagli.

Cinema all’aperto a Roma: programma 2025

Il cinema all’aperto a Roma è un servizio gratuito e alcune delle aree offrono anche una vista panoramica.

Il Cinema in Piazza, da Trastevere alla Cervelletta, passando per Monte Ciocci e il Cinema Troisi, dal 1° giugno al 13 luglio. “Un festival popolare e aperto, dove il cinema torna tra le persone.”

Poi ancora l’Arena Forte Antenne. All’interno di un’ex area militare, tra alberi e silenzi urbani: dal 20 maggio fino all’autunno inoltrato.

Cinema sotto le stelle all’Eur Social Park. Dal 3 giugno al 4 settembre, nel cuore verde dell’EUR, con film d’autore e grandi classici.

I cortili di cinema a Roma Nord

Come gli scorsi anni, anche per questo 2025 il Municipio XV di Roma ha allestito i Cortili di Cinema: rassegne gratuite ogni venerdì e sabato nei cortili scolastici della zona, a partire dal 6 giugno fino al 20 luglio, per poi concludere l’evento l’ultimo weekend di luglio.

Novità 2025

Il 2025 offre ai romani e ai turisti un cinema all’aperto originale in alcune zone della Capitale. Ogni martedì a partire da fine maggio è stato inaugurato Senza Confini, al Corto Circuito, il cinema che incontra l’attivismo sociale in una rassegna libera e non convenzionale.



Fino al 14 ottobre, al quarto piano del multipiano Casilino Sky Park è possibile accedere a” visioni periferiche” su grande schermo, con panorama mozzafiato.

Così il cinema diventa un rito collettivo, un’attività sociale per grandi e piccoli.

FOTO: SHUTTERSTOCK