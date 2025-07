Per chi ama il cinema sotto le stelle, Roma offre questa sera una scelta variegata tra gratuità e qualità, tra nuove uscite e grandi maestri. Basta portare una coperta, qualche snack e lasciarsi incantare dalle storie che scorrono sul grande schermo, sotto il cielo della Capitale.

Roma si trasforma anche questa sera in un grande cinema a cielo aperto: giovedì 17 luglio propone un ricco ventaglio di film ed eventi speciali nelle arene estive della Capitale. Dalle commedie italiane ai documentari internazionali, dagli incontri con i registi alle retrospettive d’autore, ecco dove andare e cosa vedere.

🎬 Cinevillage Talenti

📍 Via Corrado Alvaro – Largo Pugliese

🕤 Ore 21:30

Evento speciale: Incontro con i Manetti Bros. + “U.S. Palmese”

Una serata tra calcio, commedia e riscatto sociale con il film diretto dai fratelli Manetti, in compagnia degli autori. Con Rocco Papaleo e Blaise Afonso.

🎟️ A pagamento, info su: cinevillageroma.it

🎬 Estate al MAXXI

📍 Via Guido Reni, 4/A

🕘 Ore 21:00

🎟️ Ingresso libero fino a esaurimento posti

“Ogni maledetta domenica” di Oliver Stone

Un classico sul mondo del football americano con Al Pacino e Cameron Diaz, diretto da un maestro del cinema politico americano.

🎬 Arena Tiziano

📍 Via Guido Reni, 2E

🕤 Ore 21:30

“Parthenope” di Paolo Sorrentino

Il racconto delicato e visionario di una donna e della città di Napoli.

🎟️ Biglietti: Intero €4, Ridotto €3, Studenti/Pensionati €2

🎬 Casa del Cinema – Teatro all’aperto Ettore Scola

📍 Villa Borghese

🕤 Ore 21:30

🎟️ Ingresso libero

“Nasty – More than just tennis” di Tudor Giurgiu

Un documentario che racconta l’ascesa del celebre tennista Ilie Năstase, tra sport, politica e provocazioni.

🎬 Cinevillage Villa Lazzaroni

📍 Via Appia Nuova – Villa Lazzaroni

🕤 Ore 21:30

Incontro con Antonio Piazza e Fabio Grassadonia + “Iddu – L’ultimo padrino”

Un intenso dramma con Toni Servillo sulla figura del boss Matteo Messina Denaro.

🎟️ Prezzo speciale €3,50 grazie a Cinema Revolution

🎬 Villa Bonelli

📍 Villa Bonelli – Roma

🕤 Ore 21:30

“La stanza accanto” di Pedro Almodóvar

Con Tilda Swinton e Julianne Moore, un film intimo e potente sul confine tra amore e perdita.

🎬 Cinevillage Piazza Vittorio

📍 Piazza Vittorio Emanuele II

🕤 Ore 21:30

“Io sono ancora qui (I’m Still Here)” di Walter Salles

Un film drammatico sul coraggio di restare se stessi, con Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

Per chi resta in città, il cinema all’aperto è l’occasione perfetta per una serata sotto le stelle. Che siate appassionati di cinema d’autore, documentari o commedie leggere, anche stasera Roma offre qualcosa da non perdere.

