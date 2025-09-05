Con l’arrivo di Halloween 2025, Cinecittà World si prepara a trasformarsi in un grande set horror, ricco di atmosfere spaventose, spettacoli e animazioni dal vivo. Il celebre parco divertimenti di Roma cerca nuove risorse da inserire nel proprio staff per dare vita a zombie, mostri e personaggi del terrore che animeranno le giornate e le serate dedicate alla festa più paurosa dell’anno.

Casting Cinecittà World Halloween

Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare al casting di Cinecittà World Halloween: si cercano attori, attrici e figuranti che saranno impegnati all’interno del parco dal 1° ottobre al 2 novembre 2025, inclusi weekend e festivi.

Il casting si svolgerà il 17 settembre 2025 direttamente a Cinecittà World. La selezione prevede:

una breve presentazione iniziale,

una prova di improvvisazione di gruppo,

un colloquio individuale.

Requisiti richiesti

L’opportunità è aperta a chi ha anche solo una minima esperienza nella recitazione o nell’animazione. Sono richieste:

disponibilità per l’intero periodo,

predisposizione al lavoro di squadra,

intraprendenza e voglia di mettersi in gioco.

Come candidarsi

Per partecipare al casting bisogna inviare la propria candidatura via mail a casting@liveproductions.it, indicando nell’oggetto “Casting Horror – Nome e cognome”. I candidati ritenuti idonei riceveranno la convocazione ufficiale.

Lavorare a Cinecittà World

Entrare nello staff di Cinecittà World significa far parte di una grande produzione cinematografica che ogni giorno trasporta i visitatori nell’emozione del cinema. L’azienda offre:

formazione specifica sul comportamento da tenere nel parco,

corsi di crescita e sviluppo delle competenze,

benefit come ingressi gratuiti al parco nei giorni liberi, biglietti omaggio per amici, sconti nei ristoranti e negozi interni, convenzioni con partner esterni.

Il lavoro è dinamico e richiede flessibilità, soprattutto nei weekend e nei giorni festivi, oltre a ottime capacità comunicative e di adattamento.

Posizioni aperte per Halloween

Tra le opportunità disponibili per la stagione Halloween 2025 troviamo:

50 animatori/figuranti per spettacoli e attrazioni a tema (pubblicazione 28/08/2025),

per spettacoli e attrazioni a tema (pubblicazione 28/08/2025), Truccabimbi Halloween per l’area Negozi (pubblicazione 28/08/2025).

Scadenza candidature

Per non perdere questa occasione, è necessario inviare la candidatura entro il 14 settembre 2025.