Dal 30 maggio 2026 Cinecittà World dà ufficialmente il via alla sua Estate 2026 con un mix di attrazioni, spettacoli ed eventi che trasformano il parco divertimenti alle porte di Roma in una vera e propria “vacanza in un giorno”. Grande protagonista della stagione sarà Aqua World, il parco acquatico con spiagge, scivoli, aree relax e feste in piscina.

Con il ponte del 2 giugno, l’offerta estiva entra nel vivo e il divertimento si prolunga anche nelle serate estive sotto le stelle, tra show, musica e appuntamenti speciali.

Aqua World: il parco acquatico a pochi minuti da Roma

Cuore dell’estate sarà Aqua World, l’area acquatica di Cinecittà World pensata per tutte le età. Qui i visitatori potranno alternare relax e adrenalina tra:

il Fiume Lento Paradiso , per una navigazione rilassante sull’acqua

, per una navigazione rilassante sull’acqua gli scivoli Vortex & Boomerang , per chi cerca emozioni forti

, per chi cerca emozioni forti le Aree Vip immerse nel verde con lettini e ombrelloni riservati

immerse nel verde con lettini e ombrelloni riservati la Cinepiscina , con musica e animazione live

, con musica e animazione live i tradizionali schiuma party del weekend

Un mix di esperienze che trasforma il parco in una vera destinazione estiva.

Eventi, spettacoli e serate a tema

L’estate 2026 sarà scandita da un ricco calendario di eventi che animeranno il parco per tutta la stagione.

Si parte con “K-Pop – Il Ritmo Perduto”, spettacolo dedicato alla musica e alla cultura pop coreana pensato per il pubblico di tutte le età.

Il 7 giugno arriva Cinecittà World Soccer Experience, torneo dedicato alle scuole calcio del Lazio con premiazioni, show e incontri con creator e influencer del mondo sportivo.

Il weekend del 13 e 14 giugno sarà la volta di Roma Comics, festival dedicato a fumetti, cosplay e cultura pop tra parate, contest e performance dal vivo.

A rendere le serate ancora più spettacolari ci penserà Stelle di Fuoco, lo show di fuochi d’artificio sincronizzati con le colonne sonore del cinema:

13-14 giugno : omaggio a Morricone e Moroder

: omaggio a Morricone e Moroder 20-21 giugno: musiche dei grandi compositori hollywoodiani

Il grande tributo a Bud Spencer

Uno degli appuntamenti più attesi sarà il Bud Spencer Tribute – 10 anni senza Bud, in programma dal 26 al 28 giugno.

Tre giorni di eventi tra spettacoli, musica live, parate e attività per famiglie, con la partecipazione degli Oliver Onions, auto iconiche dei film e stunt show dedicati al celebre attore. L’iniziativa nasce in collaborazione con il fan club internazionale The Bulldozers e la famiglia Pedersoli.

Roma World: l’Antica Roma prende vita

Accanto a Cinecittà World, anche Roma World offre un’esperienza immersiva nell’Antica Roma. I visitatori possono vivere una giornata da antichi romani tra:

spettacoli dei gladiatori

show dei rapaci

tiro con l’arco

animali della fattoria

cene nella Taberna

il nuovo spettacolo serale “Roma Eterna – Il Giuramento degli elementi”

Completano l’esperienza il Villaggio dei Legionari, dove è possibile anche pernottare in tenda per una notte a tema storico.

Un’unica esperienza tra cinema, acqua e avventura

Con i suoi tre parchi, 40 attrazioni e 7 aree tematiche, Cinecittà World punta a offrire un’esperienza sempre più immersiva, che unisce cinema, spettacolo e intrattenimento in un’unica grande destinazione.

Calendario completo e biglietti disponibili su www.cinecittaworld.it.