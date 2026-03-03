La fioritura dei ciliegi giapponesi è ormai diventato uno spettacolo imperdibile anche per i romani. Ecco quando ci sarà la massima fioritura al laghetto dell’Eur

Oggi, 3 marzo 2026, le prime gemme dei ciliegi giapponesi fanno timidamente capolino al Laghetto dell’EUR, a Roma. 🌸

I ciliegi dell’EUR, donati dalla città di Tokyo nel 1959 come simbolo di amicizia tra Italia e Giappone, sono principalmente della varietà Somei-Yoshino, che produce fiori di colore rosa pallido, quasi bianco. La loro fioritura inizia generalmente a metà marzo e raggiunge il picco tra la fine di marzo e i primi di aprile.

Il laghetto dell’Eur è una delle mete preferite dai romani in primavera, complici gli immensi spazi verdi dove rilassarsi in compagnia degli amici, prendere un po’ di sole o fare una passeggiata sotto una magica pioggia di petali di ciliegi in fiore.

L’hanami – ovvero la fioritura dei 2500 Sakura giapponesi donati nel 1959 da Tokyo a Roma – incanta e affascina centinaia di persone ogni anno.

La città eterna ha accolto ormai da anni e sempre in modo più massiccio la tradizione nipponica di godere della bellezza dei ciliegi in fiore, che esprimono la massima delicatezza e caducità della vita quando in primavera esplodono in boccioli rosa tenue.

Non perdete inoltre la meraviglia del giardino delle Cascate, aperto dalle 8 alle 20, ma la cascata è attiva dalle 10 circa

I ciliegi in fiore all’Eur: ecco quando avviene la massima fioritura

I primi boccioli iniziano a schiudersi tra fine marzo e inizio aprile, raggiungendo il loro massimo splendore intorno ai primi 10 giorni di aprile. Si potrà così ammirare l’evocativa pioggia di petali che tanto ha ispirato nel passato artisti e poeti – e che oggi ispira invece hipsters dipendenti da Instagram.

Il nostro consiglio è di segnarsi l’appuntamento in agenda, prendere una coperta, radunare gli amici di sempre, preparare qualcosa da casa e godersi una giornata all’aria aperta tra i ciliegi dell’Eur e organizzate un picnic…

Consigliamo di portare con sé un plaid, sdraiarsi sul prato e magari organizzare un picnic per godersi la giornata in tranquillità. L’importante è ricordarsi sempre di ripulire tutto prima di andare via, per rispettare la natura e preservare la bellezza di questo angolo incantato di Roma.

Certo, il parco sarà piuttosto affollato nei giorni di massima fioritura, ma come sostiene Tolstoj, la felicità per essere tale, va condivisa!